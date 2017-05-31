«Самые дерзкие планы могут быть реализованы»

Государственному учреждению «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь» исполнилось 15 лет



Символично, что юбилей пришелся на объявленный Президентом Республики Беларусь Год науки. Какими же достижениями он ознаменован? Какие свершения ждут институт впереди? Об этом нашему корреспонденту рассказал начальник НИИ Вооруженных Сил кандидат военных наук полковник Олег Любочко.

— В вашем НИИ в 2011 году была создана военно-научная школа, наличие которой свидетельствует о способности решать самые сложные научно-практические задачи в сфере обеспечения обороноспособности. Как говорится, свершилось. Что дальше?

— 15 лет в масштабах военной науки — зрелый возраст, а развитие и, так сказать, взросление института олицетворяет собой именно формирование национальной военно-научной школы, которая уже прошла период становления.

Одним из важнейших элементов, обеспечивающих научно-методическую поддержку решений по обеспечению национальной безопасности в военной сфере, является наш Научно-исследовательский институт. Он заработал высокую научную репутацию и способен в рамках компетенции эффективно выполнять любые задачи в интересах укрепления обороноспособности страны.

Сегодня уже не подлежит сомнению то, что основной функцией военной науки стало прогнозирование. Научное обоснование целей, задач и содержания военного строительства на длительную перспективу является важнейшим условием гарантированного обеспечения военной безопасности государства. Это следует из насущной необходимости глубокого осмысления зарождающихся и происходящих процессов, в первую очередь тенденций изменения военно-политической обстановки, трансформации форм и способов действий войск. В связи с этим на военную науку возлагается огромная ответственность, поскольку речь идет об изменениях в мире в ближайшее десятилетие и на более далекую перспективу, которые необходимо предвидеть в целях комплексной подготовки государства к самым неожиданным сценариям военных конфликтов.

— И все же: а как это начиналось 15 лет назад?

— 22 мая 2002 года первый начальник НИИ генерал-лейтенант запаса Михаил Кендюхов доложил министру обороны генерал-полковнику Леониду Мальцеву о том, что Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь сформирован по сокращенному составу и с 1 июня 2002 года приступает к выполнению возложенных на него научных задач.

В процессе развития объем работ НИИ постоянно возрастал — как по количеству, так и по сложности поставленных задач. С момента создания выполнено более 280 научно-исследовательских работ, в том числе свыше 180 — по военно-теоретическим, 100 — по военно-техническим исследованиям.

— И что в результате данной деятельности приобрела белорусская армия?

— Исследования позволили получить ряд серьезных результатов, имеющих важное теоретическое и практическое значение, оказывающих влияние на строительство и развитие Вооруженных Сил. В обобщенном виде результаты научной деятельности института могут быть представлены в виде четырех разделов, характеризующих его достижения по различным направлениям.

Первый раздел включает в себя теоретические исследования в интересах развития теорий военного искусства. К основным результатам раздела относятся обоснования форм стратегических действий, предложения по совершенствованию форм и способов боевых действий войск (сил), разработка рациональных способов всестороннего обеспечения боевых действий и управления Вооруженными Силами, а также обоснованные единые оперативно-стратегические исходные данные для строительства и развития белорусской армии.









Во второй раздел входят результаты работ по развитию методологии строительства Вооруженных Сил и оценки эффективности применения войск в операциях, совершенствованию методик поддержки принятия решений органами военного управления в ходе выполнения задач по предназначению. Сотрудники института создали более сотни моделей и методик, которые стали основой методического аппарата обеспечения исследований в НИИ, а также используются штабами различных уровней для проведения оперативно-тактических расчетов при планировании применения войск.

Третий раздел охватывает результаты исследований, имеющих практическую направленность. К ним относятся предложения в уставные документы Вооруженных Сил, проекты законодательных актов, концепций, программ, приказов Министерства обороны, определяющих пути развития белорусской армии, видов Вооруженных Сил и родов войск.

Предложения по развитию систем и образцов вооружения и военной техники составляют следующий раздел результатов исследований института. Это предложения по мероприятиям государственных программ вооружения, проект Концепции построения комплексной системы защиты объектов прикрытия Беларуси от высокоточного оружия, оперативно-тактические и тактико-технические требования к перспективному вооружению, а также проекты нормативных документов и предложения по стандартизации и каталогизации продукции военного назначения (с 2012 года институт определен головной организацией военного ведомства по техническому нормированию и стандартизации).

— Олег Николаевич, какие же комплексные работы среди научных исследований, выполненных институтом за последнее пятилетие, являются важнейшими?

— К таковым относится разработка механизма реализации мер военного положения, внесение изменений в законодательство в сфере особых правовых режимов, разработка облика системы научно-методического обоснования решений в области обеспечения национальной безопасности. Руководитель — доктор военных наук, профессор полковник Николай Бузин. Не менее важным является создание методического аппарата оценки военно-политической обстановки под руководством кандидата военных наук, доцента Бориса Сологубика.

Работы по обоснованию новых форм стратегических действий Вооруженных Сил, развитию территориальной обороны проводили с моим участием, по совершенствованию способов мобилизационного развертывания Вооруженных Сил и накопления военно-обученных людских мобилизационных ресурсов — кандидата военных наук полковника Виктора Баранова. Работы по развитию теоретических основ ведения радиоэлектронной борьбы, обоснованию состава сил и средств РЭБ в операциях и требований к ним проходили под руководством кандидата военных наук полковника Сергея Шлычкова.



Разработкой облика пассивного комплекса обнаружения аэродинамических целей на предельно малых высотах, обоснованием оперативно-тактических требований к нему и способов применения руководил доктор технических наук, профессор полковник запаса Сергей Гейстер, разработкой макета радиолокатора подповерхностного зондирования почвы для обнаружения противотанковых и противопехотных мин в неметаллическом исполнении — доктор технических наук, профессор Сергей Савенко. Под руководством доктора технических наук, профессора Николая Лисейчикова подготовлен комплекс математических моделей, методов и программных средств по обеспечению живучести арсеналов, баз и складов боеприпасов.

К важнейшим комплексным работам мы относим и создание методического аппарата и программного обеспечения оперативно-тактических расчетов при планировании огневого поражения противника в операции (бою). Руководитель — доктор военных наук, доцент полковник запаса Владислав Синявский. Высокую оценку руководства заслужило издание совместно с научными организациями Министерства обороны Российской Федерации многотомных трудов «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.» и «Первая мировая война 1914–1918 гг.». Руководитель — докторант, кандидат исторических наук полковник запаса Валерий Суряев.

— Результаты выполненных научно-исследовательских работ апробировались на практике, прежде всего на мероприятиях оперативной и боевой подготовки?

— Да. Начиная с 2003 года сотрудники института проводили исследования на всех учениях стратегического и оперативного уровней, всего на 93 мероприятиях. Наиболее сложные научные задачи решались в рамках комплексного оперативно-тактического учения «Щит Отечества — 2004», командно-штабного учения «Щит Союза — 2006», совместной командно-штабной военной игры вооруженных сил Беларуси и России «Союз‑2007», комплексного оперативного учения «Осень‑2008», оперативно-стратегического учения белорусской и российской армий «Запад‑2009», совместного стратегического учения «Запад‑2013», совместных оперативных учений «Щит Союза — 2011» и «Щит Союза — 2015».

— Знаю, что в НИИ много внимания уделяется подготовке научных кадров. Как это происходит?

— В институте построена эффективная система подбора, расстановки и подготовки научных кадров. Начиная с 2007 года у нас действует собственная адъюнктура для подготовки научных кадров по специальностям (военные и технические науки), номенклатура которых в дальнейшем расширялась в соответствии с потребностями института в исследователях для выполнения научно-исследовательских работ.

В 2012 году решением коллегии в институте открыта подготовка для реализации образовательной программы докторантуры по специальности 20.02.01 (военные и технические науки).

В 2008‑м при НИИ был создан совет СК 04.02.01 по защите кандидатских диссертаций (технические науки), его председателем утвержден Сергей Савенко. В 2010‑м, а затем в 2016 году полномочия совета при институте были расширены: он получил право на проведение защит кандидатских диссертаций по техническим и военным наукам по новым специальностям. Первым в январе 2010‑го в диссертационном совете при НИИ кандидатскую диссертацию защитил подполковник (сегодня уже запаса) Юрий Семак. Всего у нас успешно защитили научные труды 18 человек, в том числе 12 — из института, пять — из Военной академии, один — из главной военной инспекции Вооруженных Сил.

Создание адъюнктуры, докторантуры и организация работы в НИИ совета по защите кандидатских диссертаций замкнули цикл подготовки дипломированных ученых и обеспечили возможность самостоятельно готовить квалифицированных специалистов в области как технических, так и военных наук для нужд института и Вооруженных Сил. Эта работа принесла достаточно значимые результаты. За 15 лет сотрудники НИИ защитили две докторские и 25 кандидатских диссертаций. В результате мы достигли высокого уровня (почти 60 %) замещения должностей научных работников лицами с учеными степенями.

Кроме того, для активизации подготовки дипломированных ученых решением Военно-научного совета Вооруженных Сил в институте в 2011‑м была создана военно-научная школа «Теория и практика обоснования направлений развития вооружения» под руководством главного научного сотрудника 4‑го научно-исследовательского управления Сергея Савенко.

— Какова статистика научных кадров в НИИ сегодня?

— Сегодня в НИИ трудятся 34 научных работника высшей квалификации, это — семь докторов наук и 27 кандидатов наук. Наш институт самим существованием и научными достижениями доказал, что даже самые дерзкие планы могут быть реализованы, если под одной крышей собран коллектив единомышленников, нацеленный на успех.

Воспользуюсь предоставленной мне возможностью поздравить посредством «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» сотрудников НИИ и наших ветеранов с праздником. Все успехи института — их заслуга. Крепкого вам здоровья, коллеги, счастливого семейного уклада, оптимизма и созидательного труда, приносящего вам радость, а Отечеству пользу!

Беседовала Елена Романова,

«Ваяр», фото Александра Холода и Ирины Малиновской

Знаменательные даты

27.06.2001. Утверждение коллегией Министерства обороны Республики Беларусь порядка реализации Плана строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь до 2005 года в части формирования научно-исследовательского учреждения Вооруженных Сил.

01.08.2001. Создание рабочей группы по формированию Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь — приказ министра обороны Республики Беларусь № 476.

08.02.2002. Утверждение министром обороны Республики Беларусь штата № 17/013 и Устава Научно-исследовательского института — приказ министра обороны Республики Беларусь № 103.

29.03.2002. Определение порядка размещения и комплектования НИИ — директива Министерства обороны Республики Беларусь № Д‑24.

22.05.2002. Завершение формирования в сокращенном составе.

04.03.2004. Первая защита диссертации сотрудником института: Н. И. Лисейчиков защитил докторскую диссертацию в совете Военной академии Республики Беларусь.

24.05.2005. Объявление 1 июня годовым праздником института — приказ министра обороны Республики Беларусь № 410.

31.05.2007. Образование в НИИ адъюнктуры в количестве девяти военнослужащих для подготовки научных кадров высшей квалификации по специальностям 20.01.03 (военные науки), 20.02.01 (технические науки), 20.02.12 (технические науки).

18.06.2007. Первая защита кандидатской диссертации выпускником адъюнктуры института — майором А. В. Гринкевичем.

05.02.2008. Создание кандидатского совета при НИИ СК 04.02.01 по защите диссертаций по специальности 20.02.01: теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения (технические науки) — приказ ВАК Республики Беларусь № 15‑с.

30.05.2009. Утверждение министром обороны Республики Беларусь геральдического знака и девиза НИИ. Внесен в Геральдический регистр Вооруженных Сил Республики Беларусь 3 июня 2009 года № 1/19. Тогда же в Геральдический регистр Вооруженных Сил Республики Беларусь внесен и нарукавный знак (№ III/143).

14.01.2010. Первая защита в совете СК 04.02.01 при НИИ диссертации на соискание ученой степени кандидата наук — Ю. И. Семак.

20.04.2010. Утверждение новой редакции Устава института — приказ министра обороны Республики Беларусь № 333.

02.06.2010. Предоставление кандидатскому совету СК 04.02.01 при НИИ полномочий на проведение защит диссертаций по специальностям 05.12.04: радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (технические науки), 20.02.01 (военные и технические науки) — приказ ВАК Республики Беларусь № 73‑с.

22.07.2011. Создание в институте военно-научной школы «Теория и практика обоснования направлений развития вооружения» под руководством С. А. Савенко — решение Военно-научного совета Вооруженных Сил, протокол № 12.

17.11.2011. Аккредитация Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси НИИ как научной организации — свидетельство об аккредитации № 82.

01.08.2012. Образование в институте докторантуры на одного военнослужащего для подготовки научных кадров высшей квалификации по специальности 20.02.01 (военные и технические науки) — директива министра обороны Республики Беларусь от 31.01.2012 № Д‑01.

24.01.2013. Организация выпуска первого номера научного издания института — «Сборника научных трудов НИИ Вооруженных Сил». Включение сборника в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования диссертационных исследований — приказ ВАК Республики Беларусь № 13.

25.04.2013. Предоставление институту права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специальных товаров (работ, услуг) — свидетельство № 4/1-2013 выдано ГВПК Республики Беларусь.

02.12.2014. Определение НИИ головной научной организацией Вооруженных Сил, возложение на институт функции научно-организационной деятельности в интересах Вооруженных Сил — приказ министра обороны Республики Беларусь № 1313.

04.03.2016. Открытие подготовки кадров высшей научной квалификации в адъюнктуре института по специальности 20.01.02 (военные науки) — решение коллегии ВАК Республики Беларусь № 4/6, приказ министра обороны Республики Беларусь от 30.03.2016 № 354.

09.03.2016. Продление полномочий кандидатского совета по защите диссертаций при институте СК 04.02.01 до 2021 года, предоставление совету права на проведение защит диссертаций по специальности 20.01.02 — стратегия, военные аспекты безопасности государства, военная политология (военные науки).

27.04.2017. Предоставление НИИ права на проведение опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов специальной военной техники.