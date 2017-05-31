15 лет на страже законности

Сегодня управление правового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь отмечает 15‑летие со дня образования и 25‑летие создания юридической службы в военном ведомстве суверенной Беларуси. Накануне годового праздника наш корреспондент встретился с начальником этого управления полковником юстиции Николаем Белоусовым.

— Николай Александрович, расскажите об основных вехах становления юридической службы Министерства обороны Республики Беларусь.

— С созданием в 1992 году Министерства обороны юридическая группа управления Краснознаменного Белорусского военного округа была реорганизована в юридическую группу, а затем — с 1 июня 1992 года — в договорно-правовое управление Министерства обороны. Фактически это и есть дата создания юридической службы в белорусском военном ведомстве, с того момента прошло 25 лет. Это наш первый столь значимый юбилей!

Затем снова были реорганизации и преобразования. Так, в 1994 году договорно-правовое управление было преобразовано в юридическое управление Министерства обороны, а 1 июня 2002 года в ходе реформирования Вооруженных Сил оно было реорганизовано в управление правового обеспечения Министерства обороны. То есть 15 лет назад появилось управление, которое существует и сейчас. И, замечу, довольно успешно справляется с поставленными перед ним задачами.



— Наверняка за успешной работой стоит большой и высокопрофессиональный коллектив?

— Приятно осознавать, что вы считаете нас большим коллективом. На самом же деле в составе управления всего 10 человек, оно структурно состоит из двух отделов — военного законодательства и правовой работы. При этом каждый «винтик» в нашей структуре имеет высшее юридическое образование и является отличным специалистом с большим опытом практической работы.

Только за последние годы личный состав управления принял непосредственное и активное участие в подготовке и сопровождении на всех стадиях рассмотрения законов Республики Беларусь «О статусе военнослужащих», «О военном положении», «Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь», новой редакции общевоинских уставов Вооруженных Сил, а также многих других правовых актов. В настоящее время компетентно обеспечиваем правовое сопровождение в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь проекта закона, предусматривающего внесение изменений во все основные законы Республики Беларусь в военной сфере.

— А конкретно какие задачи стоят перед управлением правового обеспечения?

— Спектр решаемых задач довольно широк, поэтому остановлюсь на основных из них. Это организация и участие в законопроектной и нормотворческой деятельности в Министерстве обороны, осуществление контроля за соответствием законодательству проектов правовых актов и служебных документов, содействие обеспечению соблюдения законности в деятельности центральных органов военного управления и их должностных лиц, консультирование должностных лиц по правовым вопросам, возникающим в их деятельности, а также представление интересов Министерства обороны в судах и иных государственных органах по правовым вопросам. Есть среди задач управления и методическое руководство организацией правовой работы и деятельностью по предназначению юридической службы Вооруженных Сил, так как управление одновременно возглавляет структуру юридической службы Вооруженных Сил. Ведение справочной работы по правовым актам Министерства обороны, участие в формировании в Республике Беларусь единого эталонного банка данных правовой информации также возложено на наше управление.

— Какова роль управления правового обеспечения Министерства обороны в системе центральных органов военного управления?

— В связи с необходимостью постоянного совершенствования правовой базы, обеспечивающей строительство и развитие Вооруженных Сил, соблюдения законности в деятельности должностных лиц всех уровней управления осуществление эффективного правового обеспечения играет важную роль в деятельности центральных органов военного управления. Главная задача управления — это работа на упреждение, то есть необходимо вычислить возможные ошибки при подготовке правового акта или принятии другого решения, предвидеть возможные негативные последствия. Ну и не менее важная роль отводится нашему управлению при разрешении различного рода спорных или проблемных ситуаций — в этих случаях наша помощь направлена на минимизацию последствий с использованием правовых механизмов, предусмотренных законодательством, на поиск приемлемых решений с целью выхода из возникшей ситуации с максимальным учетом интересов военного ведомства.

— Какие требования предъявляются к офицерам управления?

— В первую очередь офицер управления правового обеспечения Министерства обороны должен быть разносторонне развит, ведь каждодневно приходится решать вопросы, связанные со всеми направлениями деятельности Вооруженных Сил. Для этого необходим опыт военной службы на первичных воинских должностях в системе юридической службы. Кроме того, нельзя забывать о том, что Министерство обороны является и республиканским органом государственного управления, проводящим в пределах своей компетенции государственную политику в области обороны. Для эффективного правового обеспечения деятельности военного ведомства необходимы также обширные знания в области государственного управления, порядка принятия решений на всех уровнях власти в республике.

Также я хотел бы отметить, что важная роль в управлении всегда отводилась взаимозаменяемости. В связи с этим офицеры нацелены на необходимость быть в готовности к выполнению любой задачи, которая ставится перед нами. И как руководитель могу отметить: личный состав управления правового обеспечения добросовестно выполняет обязанности на благо общего дела.

Много внимания уделяется и вопросам кадрового обеспечения юридической службы Вооруженных Сил. В настоящее время ее укомплектованность составляет более 96 %. Мы понимаем, что будущее юридической службы за молодыми и амбициозными юристами, поэтому постоянно следим за подготовкой курсантов, обучаемых в интересах юридической службы, отслеживаем их успеваемость, участвуем в проведении занятий с ними и в итоговой аттестации, контролируем места практик.

Особо присматриваемся к молодым юристам, вчерашним выпускникам учреждений высшего образования. Несмотря на высокий уровень теоретической подготовки курсантов, выпускникам все равно требуется внимание и наша помощь — где-то просто добрым словом, где-то советом. С этой целью в управлении проводятся индивидуальные занятия с офицерами юридической службы Вооруженных Сил в системе профессионально-должностной подготовки.

— А что, по вашему мнению, дает служба в управлении?

— Конечно, служба на таком управленческом уровне дает самое главное — неоценимый опыт, который востребован и после окончания военной службы. Наши ветераны применяют данный опыт не только на ниве государственного управления в Совете Министров, Министерстве иностранных дел, Национальном центре правовой информации Республики Беларусь и других государственных органах, но и на руководящих должностях в реальном секторе экономики. Это лишний раз подтверждает высокий уровень подготовки офицеров управления правового обеспечения Министерства обороны.

— Что бы вы хотели пожелать в годовой праздник вашего управления военного ведомства страны?

— Поздравляю личный состав и ветеранов управления с 15‑летием со дня образования управления правового обеспечения и 25‑летием создания юридической службы в Министерстве обороны Республики Беларусь. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, постоянного стремления к повышению уровня знаний, достижению новых вершин в профессиональной деятельности, побед во всех начинаниях. И новых успехов на благо сильной и процветающей Беларуси!

Беседовал капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Владимира Блинова