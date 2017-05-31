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Труд со знаком качества

31.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Сегодня государственному учреждению «Главное управление строительства и эксплуатации Вооруженных Сил Республики Беларусь» (ГУС и Э) исполняется 15 лет

На обслуживании ГУС и Э состоит 162 военных городка, более 6.000 воинских зданий и сооружений, специальных объектов, сооружений коммунального назначения, почти 2.573 километра инженерных сетей, свыше 89,7 тысячи гектаров леса.

В Вооруженных Силах осуществляется комплекс мер по улучшению жизни и быта военнослужащих, приведению военных городков в соответствие с современными требованиями. За последние годы приведено в порядок больше двух десятков военных городков, и в настоящее время ведутся аналогичные работы.

Особое внимание уделяется оборудованию и ремонту объектов социально-культурной сферы. Также ведутся работы по ремонту кровель хранилищ и складов с вооружением и военной техникой в военных городках.

Продолжается целенаправленная работа по строительству, эксплуатации и ремонту казарменно-жилищного фонда, инженерных сетей и коммунальных сооружений, энергосбережению, вовлечению в хозяйственный оборот высвобожденных объектов военных городков, передаче в республиканскую собственность трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий, ведению лесного хозяйства, модернизации и переоснащению основных производственных фондов военных лесхозов, наведению порядка на производственных базах эксплуатационных управлений и военных лесхозов.

За прошедшие годы сделано немало в целях поддержания в технически исправном состоянии казарменно-жилищного фонда, коммунальных объектов и инженерных сетей военных городков, создания нормальных социально-бытовых условий для обеспечения повседневной деятельности соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь.

За несколько последних лет введены в эксплуатацию такие значимые для Вооруженных Сил объекты, как жилые дома в Слуцке, Лиде, Барановичах, Марьиной Горке и Минске, Дворец спорта «Уручье», терапевтический центр 432 ГВКМЦ, хранилища с пунктом технического осмотра РСЗО «Полонез» и ряд других. Также подготовлены помещения для размещения установок МРТ в 1134 ВКМЦ (г. Гродно) и 432 ГВКМЦ. Завершается строительство объектов прикрытия АЭС.

Соб. инф.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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