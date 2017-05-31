Полковник Игорь Слуцкий: «Мечта об офицерских погонах сегодня стала ещё ближе»

— Игорь Петрович, управление военного образования сформировано четверть века назад. В тот период Беларусь создавала национальную армию. В первую очередь Вооруженным Силам нового формата требовались высокопрофессиональные кадры. Какие задачи стояли перед управлением?

— Краснознаменный Белорусский военный округ в Советской Армии всегда занимал лидирующие позиции. Но тогда, в начале 1990‑х годов, требовалось решить действительно сверхзадачу — создать национальные Вооруженные Силы с одновременным глубоким реформированием военной организации государства. Первое, на чем акцентировали внимание, — подготовка высокопрофессиональных военных кадров.