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Полковник Игорь Слуцкий: «Мечта об офицерских погонах сегодня стала ещё ближе»
31.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
— Игорь Петрович, управление военного образования сформировано четверть века назад. В тот период Беларусь создавала национальную армию. В первую очередь Вооруженным Силам нового формата требовались высокопрофессиональные кадры. Какие задачи стояли перед управлением?
— Краснознаменный Белорусский военный округ в Советской Армии всегда занимал лидирующие позиции. Но тогда, в начале 1990‑х годов, требовалось решить действительно сверхзадачу — создать национальные Вооруженные Силы с одновременным глубоким реформированием военной организации государства. Первое, на чем акцентировали внимание, — подготовка высокопрофессиональных военных кадров.
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