ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вооружённые Силы помогут в организации военно-патриотических лагерей

31.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Инструктивное занятие по организации работы военно-патриотических лагерей в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил в 2017 году прошло в Центральном Доме офицеров. В мероприятии участвовали представители органов военного управления, соединений и воинских частей, военных комиссариатов. В центре внимания находились вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания допризывной молодежи.

Ежегодно в летний период на базе соединений и воинских частей или с их участием организуется проведение военно-патриотических лагерей. Важнейшей целью деятельности таких лагерей является гражданско-патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных качеств и правовой культуры молодых людей, их подготовка к воинской службе. Эта работа осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством образования и местными органами государственного управления. В текущем году запланировано проведение более 140 военно-патриотических лагерей (180 смен) для почти 10 тысяч подростков.

Как отметил в выступлении помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура, организация военно-патриотических лагерей рассматривается как важнейшая государственная задача, решение которой требует самого высокого уровня ответственности.

Михаил Дубравин, «Ваяр»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инструктивное занятие по организации работы военно-патриотических лагерей в соединениях и воинских...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Кендо. Путь меча в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика