Кендо. Путь меча в Минске

В белорусской столице, на площадке волейбольного клуба «Минск», прошел семинар по кендо с участием 11 мастеров данного вида спорта из Японии под руководством сенсея Masahito Yumura. Организаторы мероприятия — Благотворительный фонд помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана», Минский кендо-клуб «Шичикен», историко-культурный комплекс «Линия Сталина».



Программа семинара была насыщенной и интересной. Его участники получили возможность ознакомиться с техникой кендо мастеров высокого класса и провести тренировочный спарринг. Сотрудники историко-культурного комплекса «Линия Сталина» организовали реконструкцию событий Великой

Отечественной войны: боя 1941 года. В представлении участвовали и мастера из Японии. Также на «Линии Сталина» была предоставлена площадка для проведения кендо-ката.

Белорусскую сторону представляли минские кендо-клубы «Шичикен» и «Сюбукан», а также «КиоШоКан» из Жлобина.

Роман Марчик