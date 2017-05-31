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Кендо. Путь меча в Минске

31.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В белорусской столице, на площадке волейбольного клуба «Минск», прошел семинар по кендо с участием 11 мастеров данного вида спорта из Японии под руководством сенсея Masahito Yumura. Организаторы мероприятия — Благотворительный фонд помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана», Минский кендо-клуб «Шичикен», историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

Программа семинара была насыщенной и интересной. Его участники получили возможность ознакомиться с техникой кендо мастеров высокого класса и провести тренировочный спарринг. Сотрудники историко-культурного комплекса «Линия Сталина» организовали реконструкцию событий Великой

Отечественной войны: боя 1941 года. В представлении участвовали и мастера из Японии. Также на «Линии Сталина» была предоставлена площадка для проведения кендо-ката.

Белорусскую сторону представляли минские кендо-клубы «Шичикен» и «Сюбукан», а также «КиоШоКан» из Жлобина.

Роман Марчик

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице, на площадке волейбольного клуба «Минск», прошел семинар по кендо с участием...

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