Имидж медицинской службы зависит от каждого военного медика

О том, как функционировала медицинская служба Вооруженных Сил в прошлом году и в январе — мае нынешнего года, а также об основных направлениях развития системы медицинского обеспечения шла речь на ежегодном сборе начальников медицинских служб, медицинских подразделений соединений и воинских частей, начальников военных организаций здравоохранения. Данное мероприятие прошло под руководством начальника военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь полковника медицинской службы Алексея Еськова в 432‑м Главном военном клиническом медицинском центре.

— Минувший год и первая половина 2017‑го были плодотворными для медицинской службы Вооруженных Сил, — отметил заместитель начальника военно-медицинского управления оборонного ведомства подполковник медицинской службы Дмитрий Альховик. — Основным направлением работы военных медиков было поддержание требуемого уровня готовности системы медобеспечения к выполнению задач по предназначению. Медицинская служба была оснащена новыми образцами медтехники, в том числе специальной автомобильной, например санитарными транспортерами, выпущенными на базе МТЛБ. Кроме того, осуществлена передача санитарных машин АС‑66, созданных на базе автомобиля повышенной проходимости ГАЗ‑66. Все эти автомашины оборудованы необходимыми средствами оказания медицинской помощи раненым и больным в пути. Еще одно приобретение за прошедший период — ввод в эксплуатацию в войсках индивидуальных аптечек первой помощи. В целом отзывы о них получены положительные. Осуществляется также опытное использование жгутов турникетного типа различной модификации.

Важным событием 2016 года стало окончание второй очереди реконструкции терапевтического корпуса 432 ГВКМЦ. В данной связи для эффективной диагностики и лечения пациентов было закуплено современное оборудование — эндоскопическое, УЗИ и другое. В скором времени в Главном военном клиническом медицинском центре и 1134 ВКМЦ начнут функционировать магнитно-резонансные томографы, поставленные в рамках технической помощи КНР.

Достижением медицинской службы Вооруженных Сил является и открытие на базе 432 ГВКМЦ республиканского центра огнестрельной травмы. Он создан для помощи пациентам с огнестрельными ранениями, минно-взрывными травмами. Успешное лечение здесь уже прошло порядка 10 человек.

Минувший период был насыщенным и в плане боевой подготовки. Медицинский отряд специального назначения 432 ГВКМЦ участвовал во всех масштабных мероприятиях, которые проводились в Вооруженных Силах. И его специалисты успешно справились со своими обязанностями.

Помимо прочего, белорусские военные медики плодотворно развивали международное сотрудничество, участвовали в различных медицинских форумах, в том числе с докладами. Они достойно представили нашу страну на межгосударственном уровне, а также изучили опыт зарубежных коллег.

Не оставалось без внимания и направление деятельности, касающееся оказания методической помощи медикам в погонах. Например, в 2016 году сотрудники военно-медицинского управления разработали рекомендации по организации оказания неотложной медпомощи в медицинских подразделениях соединений и воинских частей. Направлены в войска указания по вопросам проведения медицинского контроля, разработанные специалистами 23‑го санитарно-эпидемиологического центра Вооруженных Сил. Увидело свет учебное пособие «Военно-медицинская подготовка», разработанное профессорско-преподавательским составом военно-медицинского факультета в БГМУ.

— Приоритетной задачей медиков в погонах остается сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, — подчеркнул начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник медицинской службы Алексей Еськов. — Качество медицинской помощи должно совершенствоваться, следует внимательно относиться к здоровью защитников Родины, их морально-психологическому состоянию, условиям службы и быта. Возникающие проблемы следует решать с учетом реальной жизни.

В рамках сбора руководящего состава медицинской службы на конкретных примерах были рассмотрены вопросы состояния и основных направлений совершенствования снабжения медицинскими техникой и имуществом, военно-врачебной экспертизы, организации медицинского контроля по вопросам жизнедеятельности воинских частей. Помимо того, в центре внимания было проведение разного рода профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации, оказание неотложной медицинской помощи. Затрагивались и аспекты, касающиеся повышения квалификации и переподготовки специалистов, кадровой работы, рационального использования бюджетных средств. По словам Алексея Еськова, военно-медицинское управление Министерства обороны готово оказывать всестороннюю помощь подчиненным ему структурам.

— Несмотря на проделанный солидный объем работы, нашей медицинской службе предстоит решить еще немало важных задач. И мы должны это делать качественно и ответственно, помня, что от каждого из нас зависит имидж медицинской службы Вооруженных Сил в целом. Не забывайте об офицерском долге и долге врача, ведь в ваших руках находится самое дорогое — человеческая жизнь, — подчеркнул начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь.

Оксана Курбеко, «Ваяр»