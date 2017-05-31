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«Шенген» для белорусов станет доступней

31.05.2017 23:18 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Шенгенские визы для белорусов могут подешеветь почти в два раза. Уже в следующем году консульский сбор за визу в Европу будет стоить не 60, а 35 евро, передает «МИР 24».

Документы по упрощению визового режима между Минском и ЕС практически готовы к подписанию. Финальный раунд переговоров назначен на июнь. Причем, открытие границ - шаг взаимный. С февраля в Беларуси заработал пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз.

«Естественно, это связанные между собой действия. Самое главное, что, безусловно, будет перспектива. И, как всегда бывает в хороших делах, иногда получать дивиденды можно от масштабирования», - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.

Венгрия + Италия
 
 
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Уже в следующем году консульский сбор за визу в Европу может подешеветь почти в два раза – с 60 до 35 евро.

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