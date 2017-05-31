«Шенген» для белорусов станет доступней

Шенгенские визы для белорусов могут подешеветь почти в два раза. Уже в следующем году консульский сбор за визу в Европу будет стоить не 60, а 35 евро, передает «МИР 24».

Документы по упрощению визового режима между Минском и ЕС практически готовы к подписанию. Финальный раунд переговоров назначен на июнь. Причем, открытие границ - шаг взаимный. С февраля в Беларуси заработал пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз.

«Естественно, это связанные между собой действия. Самое главное, что, безусловно, будет перспектива. И, как всегда бывает в хороших делах, иногда получать дивиденды можно от масштабирования», - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.