Картина дня: снижение ставки рефинансирования, покупка валюты без паспорта, сколько зубров в Беларуси и дождливое начало лета

Заседание Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров состоится в 9.30.
В Палате представителей Национального собрания Беларуси состоится встреча председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в Беларуси Миланом Экертом. Начало в 10.00.
В 14.30 в Совете Республики Михаил Мясникович встречается с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Дню окружающей среды (05.06) (представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В 10.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная созданию Республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей "Рано" и основным направлениям его деятельности.
75 лет назад родился Малофеев Эдуард Васильевич, белорусский и российский спортсмен и тренер (футбол), мастер спорта СССР международного класса (1966), заслуженный мастер спорта СССР (1967), заслуженный тренер Беларуси (1979) и СССР (1989).
65 лет назад родился Сацура Николай Владимирович, артист эстрады, заслуженный деятель искусств Беларуси (1997). Автор песен "Раздолле", "На каляды", "Чырвонае і белае" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1984).
45 лет назад родилась Карстен Екатерина Анатольевна, белорусская спортсменка (гребля академическая), заслуженный мастер спорта Беларуси (1994). Чемпионка мира среди юниоров (1990), чемпионка Олимпийских игр (1996, 2000), чемпионка мира (1997, 1999, 2005-2007, 2009).
160 лет назад родился Гьеллеруп Карл Адольф (1857-1919), датский романист, драматург и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1917). Автор романов "Идеалист", "Молодая Дания", "Вечные странники" и др. Умер в 1919 г.
95 лет назад родился Чекан Станислав Юльянович, российский актер, заслуженный артист РСФСР (1955). В 1941-45 гг. - актер фронтовых театров. Среди фильмов: "Борец и клоун", "Очередной рейс", "Две жизни", телевизионные фильмы "Вызываем огонь на себя", "Любовь земная", "Судьба" и др. Умер в 1994 г.
85 лет назад родился Бедрос Филиппович Киркоров, болгарский, советский и российский певец, народный артист Болгарии, народный артист РФ, отец Филиппа Киркорова.
80 лет назад родилась Мориц Юнна Петровна, российская поэтесса, публицист. Автор поэтических сборников "Мои желания", "При свете жизни" и др., стихов для детей "Пони бегают по кругу", "Ежик резиновый" и многих других, ставших любимыми детскими песнями.
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