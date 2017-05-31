Картина дня: снижение ставки рефинансирования, покупка валюты без паспорта, сколько зубров в Беларуси и дождливое начало лета

ВЧЕРА

Картина дня. 31 мая

Проект указа о назначении трудовых пенсий для отдельных категорий населения внесен на рассмотрение Президента , сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, выступая с докладом на совместном заседании двух палат парламента. С учетом финансовых возможностей правительством будет рассмотрен вопрос повышения в текущем году трудовых пенсий. Очередные перерасчеты минимальных и социальных пенсий планируется провести 1 августа и 1 ноября , сообщил Василий Жарко.

Говорить об отмене обязательного распределения молодых специалистов преждевременно , заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко. Проблема шаговой доступности детских садов в Беларуси будет решена к 2020 году . Рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время .

Пособие по безработице в ближайшее время повышать не планируется , сообщила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. Вернуть все вклады граждан, которые были обесценены в 1990-е годы, невозможно , заявил заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов. При этом вопрос не снимается с повестки дня, так как граждане обращаются с такими вопросами.

Беларусь рассчитывает упростить таможенные формальности в торговле с Китаем, Азербайджаном, Грузией и Ираном , сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень во время заседания второй сессии Совета Республики.

Члены Совета Республики на заседании второй сессии дали согласие на назначение судей Верховного Суда . Сенаторы одобрили назначение на эту должность Андрея Плотникова и Ольги Синкевич.

Ставка рефинансирования в Беларуси с 14 июня снижается с 14% до 13% годовых . С 1 июня в Беларуси отменяется регистрация паспортных данных физических лиц при покупке инвалюты , сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 мая составил $13,9 млрд , увеличившись с начала года на $258,5 млн, или на 1,9% (с учетом курсовых разниц). Профицит республиканского бюджета в январе-апреле 2017 года составил Br1,25 млрд , или 4,1% к ВВП.

Требования к профессиональной подготовке сотрудников МВД планируется ужесточить , заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. В Министерстве внутренних дел Беларуси сокращено более 1 тыс. должностей , отметил министр внутренних дел. Также он сообщил, что доследственная проверка в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта продолжается .

В Беларуси готовятся изменения в отношении налога на недвижимость , сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель начальника управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Беларуси Татьяна Ковальчук.

"Белкоммунмаш" рассчитывает поставить в Белград около 60 электробусов , сообщил председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук. Венесуэла заинтересована в расширении линейки собираемой в стране техники BELARUS , сообщили на Минском тракторном заводе по итогам посещения предприятия правительственной делегации Венесуэлы во главе с министром базовой промышленности Хуаном Ариасом.

Минск увеличил экспорт в первом квартале 2017 года за счет наращивания поставок продукции предприятий Минпрома , сообщил председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук. По итогам первого квартала текущего года темп роста экспортных поставок составил 127% к аналогичному периоду прошлого года. Прирост обеспечен за счет увеличения поставок продукции на рынок России и Евросоюза.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники открылась учебная лаборатория по беспроводным технологиям .

Авиакомпания "Белавиа" начала выполнять рейсы в Нижний Новгород , сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Изменены условия оплаты билетов на сайте "Белавиа" .

Более 25% от мировой численности зубров живет Беларуси . Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП в Псковской области гражданами Беларуси , сообщил руководитель консульской службы диппредставительства советник Владимир Шорохов. Происшествие случилось около трех часов ночи на 385-м км трассы Санкт-Петербург - Невель. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Спасатели-пожарные провели для детей масштабную шоу-программу .

Крупный теракт произошел в Кабуле : погибли 90 человек, 380 пострадали.

Юлия Нестеренко планирует стать детским тренером , сообщила олимпийская чемпионка. Пример Юлии Нестеренко вдохновляет многих детей заниматься легкой атлетикой , заявил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на торжественной церемонии чествования олимпийской чемпионки.

Серебряный призер экстралиги сезона-2016/2017 минская "Юность" укрепляет свои ряды накануне очередного чемпионата. Минский клуб подписал трудовое соглашение с нападающим из США Райном Уолтерсом .

Национальный олимпийский комитет Беларуси планирует подать иск в суд к Международной федерации каноэ (ICF) с требованием компенсировать все расходы и моральный ущерб в деле отстранения мужской белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ от Олимпийских игр в Рио.

Дождливая погода ожидается в Беларуси 1 июня , сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Нынешнее лето в Беларуси ожидается немного теплее обычного , сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 июня

Заседание Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров состоится в 9.30.

В Палате представителей Национального собрания Беларуси состоится встреча председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в Беларуси Миланом Экертом. Начало в 10.00.

В 14.30 в Совете Республики Михаил Мясникович встречается с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Дню окружающей среды (05.06) (представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 10.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная созданию Республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей "Рано" и основным направлениям его деятельности.

Международный фестиваль творчества воспитанников домов-интернатов для детей и молодых людей с инвалидностью "Мечты сбываются" пройдет в Витебске 1 и 2 июня.

Подготовленные детьми новости будут звучать в эфире радио ОНТ в Международный день защиты детей. Дети станут соведущими в радиоэфире 1 июня. Каждый час будут выходить выпуски "Детских новостей".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 июня

75 лет назад родился Малофеев Эдуард Васильевич, белорусский и российский спортсмен и тренер (футбол), мастер спорта СССР международного класса (1966), заслуженный мастер спорта СССР (1967), заслуженный тренер Беларуси (1979) и СССР (1989).

65 лет назад родился Сацура Николай Владимирович, артист эстрады, заслуженный деятель искусств Беларуси (1997). Автор песен "Раздолле", "На каляды", "Чырвонае і белае" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1984).

45 лет назад родилась Карстен Екатерина Анатольевна, белорусская спортсменка (гребля академическая), заслуженный мастер спорта Беларуси (1994). Чемпионка мира среди юниоров (1990), чемпионка Олимпийских игр (1996, 2000), чемпионка мира (1997, 1999, 2005-2007, 2009).

160 лет назад родился Гьеллеруп Карл Адольф (1857-1919), датский романист, драматург и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1917). Автор романов "Идеалист", "Молодая Дания", "Вечные странники" и др. Умер в 1919 г.

95 лет назад родился Чекан Станислав Юльянович, российский актер, заслуженный артист РСФСР (1955). В 1941-45 гг. - актер фронтовых театров. Среди фильмов: "Борец и клоун", "Очередной рейс", "Две жизни", телевизионные фильмы "Вызываем огонь на себя", "Любовь земная", "Судьба" и др. Умер в 1994 г.

85 лет назад родился Бедрос Филиппович Киркоров, болгарский, советский и российский певец, народный артист Болгарии, народный артист РФ, отец Филиппа Киркорова.

80 лет назад родилась Мориц Юнна Петровна, российская поэтесса, публицист. Автор поэтических сборников "Мои желания", "При свете жизни" и др., стихов для детей "Пони бегают по кругу", "Ежик резиновый" и многих других, ставших любимыми детскими песнями.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-