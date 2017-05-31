Страсти в парламенте, бык-осеменитель, игрушечные глаза и наше лето-2017 - все за вчера

Доброе утро!

Синоптики признались, каким будет белорусское лето — 2017, а мы заодно вспомнили самое холодное и самое теплое, самое сухое и самое дождливое лето последнего столетия. Рассказываем .

ВАЖНОЕ

Хорошие новости для тех, чьи кредиты привязаны к ставке рефинансирования: Нацбанк снижает ее в пятый раз в нынешнем году — с 14 до 13 процентов годовых, с 14 июня.

А вот здесь у нас яркие кадры — заседание белорусского парламента в лицах . Там обсуждали важные вещи: от здоровья школьников до общественного туалета на ж/д вокзале . Вот вице-премьер Василий Жарко говорит об уроках с 9 утра : «Как педиатр скажу. Ребенок младших классов должен проспать минимум 10 часов, средних классов — 9, старших классов — 8 часов. Если он приходит невыспавшимся, а ему еще сразу сложные уроки поставили с утра, идет волнение, идет стресс, нет усвояемости». А журналисты интересуются: «Десятилетиями был режим с 8 утра, и ни Минобразования, ни Минздрав, ни вы, когда были министром, не поднимали этот вопрос публично. Тут один человек сказал , и выяснилось, что 9 утра — лучшее время. Это не кажется вам смешным?» А вот те же журналисты окружили министра внутренних дел Игоря Шуневича — и задали ему пару злободневных вопросов. Глава МВД прокомментировал увольнение кричевских милиционеров и раскритиковал «треп в интернете», а также рассказал, что нового в «деле Данкверта» .





Оказывается, почти половина белорусов — 48,8% от всего населения — ежемесячно имеют в своем распоряжении не более 350 рублей. То есть живут менее чем на 200 долларов! Но, вы не поверите, это хорошая новость: год назад было хуже.

Вот здесь рассказываем, когда и как будем покупать валюту без паспорта — коротко и ясно.

А Минобороны России вчера назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем — и это вовсе не перегрузка, как ранее предполагали СМИ.

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Что за детки повырастали :) Школьник отправил больше 1,8 тысячи жалоб на ЖКХ в Минске — и его за это похвалили. Активность Андрея уже помогла решить почти 1200 проблем. Среди них ямы на дорогах, поломанные детские площадки, неисправные фонари, плохие лестницы и дорожки. Этот парень говорит: хочу сделать мир вокруг лучше .





В минских киосках изъяли из продажи номер «БелГазеты» — из-за «крамольного фото» на первой полосе. А там изображен работник фермы, который удерживает в руке, эм-м-м-м, эрегированный половой член быка. Данная фотография иллюстрировала статью, посвященную последним заявлениям главы Россельхознадзора Сергея Данкверта о наличии антибиотиков для лечения венерических заболеваний в белорусском молоке.

В Беларуси о Китае самые поверхностные представления. Многие до сих пор думают, что это бедная коммунистическая страна, где все население занято изготовлением ширпотреба для всего мира. А вот наша читательница, которая изучала китайский язык на родине Конфуция, уверена, что это китайцы теперь могут считать Беларусь бедной страной с дешевой рабочей силой. Рассказываем о Китае глазами белоруса.

Тем временем ученые выловили рыбу «без лица», которая 150 лет считалась исчезнувшей. У крупной рыбы есть ноздри и нос, но нет рыла и не видно глаз. Исследователи полагают, что они расположены под кожей. Да-а-а, красавица еще та .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот у нас очередной нелегкий текст спецпроекта « 1937. Открытый архив » — история репрессированной немки из Гродно. «Когда умер Сталин, вспоминала, все плакали. А я ей: „Сталина жалели?“ — „Ты что? — еле сдержалась она. — От радости!“ Плакали, радовались и боялись. Да, боялись, потому что не знали, что с ними дальше будет. Со Сталиным было страшно, а без него, казалось, еще страшней».

Новости спорта, которые обязательно нужно прочесть. «Белая Молния» Юлия Нестеренко завершила спортивную карьеру : слезы на глазах легенды белорусской легкой атлетики появились лишь к концу трогательной церемонии, когда она бежала круг почета под музыку прощания с «ласковым мишкой» Олимпиады-80. А вот здесь — хорошая человеческая история о том, как борчиха Ванесса Колодинская из Бобруйска вернулась на вершину после родов и болезни.





Да, хорошо никогда не болеть. А если это все же с вами случилось, то многие знают, что обслуживание в поликлинике не по месту регистрации имеет много нюансов. Как получить бесплатную медицинскую помощь, где бы вы реально ни проживали, и что делать, если вам отказали? Отвечаем на простые вопросы потенциальных пациентов .

Посмотрите, какая прелесть! Болгарский художник наклеивает на сломанные уличные объекты игрушечные глаза. Улыбайтесь, господа!





Все новости среды, 31 мая

А напоследок — тест: сможете ли вы правильно назвать столицы мира? Ха-ха, уверены, что сможете? Не сомневаемся, что вы отлично ориентируетесь в европейских странах. Но мы усложнили задание .

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