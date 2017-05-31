Страсти в парламенте, бык-осеменитель, игрушечные глаза и наше лето-2017 - все за вчера

Вот здесь рассказываем, когда и как будем покупать валюту без паспорта — коротко и ясно.
А Минобороны России вчера назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем — и это вовсе не перегрузка, как ранее предполагали СМИ.
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Что за детки повырастали :) Школьник отправил больше 1,8 тысячи жалоб на ЖКХ в Минске — и его за это похвалили. Активность Андрея уже помогла решить почти 1200 проблем. Среди них ямы на дорогах, поломанные детские площадки, неисправные фонари, плохие лестницы и дорожки. Этот парень говорит: хочу сделать мир вокруг лучше.
В минских киосках изъяли из продажи номер «БелГазеты» — из-за «крамольного фото» на первой полосе. А там изображен работник фермы, который удерживает в руке, эм-м-м-м, эрегированный половой член быка. Данная фотография иллюстрировала статью, посвященную последним заявлениям главы Россельхознадзора Сергея Данкверта о наличии антибиотиков для лечения венерических заболеваний в белорусском молоке.
В Беларуси о Китае самые поверхностные представления. Многие до сих пор думают, что это бедная коммунистическая страна, где все население занято изготовлением ширпотреба для всего мира. А вот наша читательница, которая изучала китайский язык на родине Конфуция, уверена, что это китайцы теперь могут считать Беларусь бедной страной с дешевой рабочей силой. Рассказываем о Китае глазами белоруса.
Тем временем ученые выловили рыбу «без лица», которая 150 лет считалась исчезнувшей. У крупной рыбы есть ноздри и нос, но нет рыла и не видно глаз. Исследователи полагают, что они расположены под кожей. Да-а-а, красавица еще та.
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Да, хорошо никогда не болеть. А если это все же с вами случилось, то многие знают, что обслуживание в поликлинике не по месту регистрации имеет много нюансов. Как получить бесплатную медицинскую помощь, где бы вы реально ни проживали, и что делать, если вам отказали? Отвечаем на простые вопросы потенциальных пациентов.
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