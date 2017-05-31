В Беларуси с 2010 года детей стало на 95 тыс. больше

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2010 года численность детей в возрасте до 18 лет увеличилась на 95 тыс. человек (на 5,4%) и составила на 1 января 2017 года 1,852 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В стране насчитывается 813 тыс. детей в возрасте до 6 лет (43,9%), 766 тыс. - в возрасте 7-14 лет (41,4%), 273 тыс. - в возрасте 15-17 лет (14,7%).

В прошлом году в Беларуси родилось 117,8 тыс. детей, что на 9,7 тыс. новорожденных больше по сравнению с 2010 годом. Уровень рождаемости увеличился с 11,4 на 1000 человек населения в 2010 году до 12,4 в 2016 году. Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в 2016 году на свет появилось 60,6 тыс. мальчиков и 57,1 тыс. девочек.

В республике в 2016 году работало 3879 учреждений дошкольного образования, из них 2076 - в городах и городских поселках, 1803 - в сельской местности. Учреждения дошкольного образования посещали 418,1 тыс. мальчиков и девочек. За последние пять лет их численность увеличилась на 30,7 тыс., или на 7,9%.

На начало 2016/2017 учебного года в республике функционировало 3155 дневных общеобразовательных учреждений, где обучалось 981,6 тыс. человек. Программы повышенного уровня проходили 145,3 тыс. учащихся 210 гимназий и 7,8 тыс. детей, обучавшихся в 29 лицеях.

Международный день защиты детей отмечается во многих странах мира 1 июня. В Беларуси охрана детства, защита прав и интересов детей - одно из приоритетных направлений деятельности государства. В республике создана Национальная комиссия по правам ребенка, которая осуществляет контроль за соблюдением прав и законных интересов детей.-0-