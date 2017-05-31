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Рыбаки обеспокоены мором рыбы в "гродненском море"

01.06.2017 07:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В деревне Свислочь Гродненского района, что в 20 километрах от Гродно в пойме гродненского водохранилища рыбаки заметили много мертвой рыбы. Причина мора — неизвестна, сообщает Блог Гродно.


Пять лет назад Гродненская ГЭС была сдана в эксплуатацию. В качестве «побочного эффекта» от появления ГЭС Гродно обзавелся огромным водохранилищем длиной в 40 километров, которое в пору называть «гродненским морем». Пока там нет никакой инфраструктуры для отдыха, зато огромное водохранилище давно облюбовали гродненские рыбаки. Именно они забили тревогу и сделали фотографии мертвой рыбы.











По словам местных рыбаков, рыба, которая лежит у берега, весит от 3 до 5 килограм Также свидетели сообщают, что больше всего мертвой рыбы плавает на поверхности у дамбы.

Кстати, в окрестностях «гродненского моря» нет больших промышленных предприятий.

 
Теги: Гродно
 
 
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По словам местных рыбаков, рыба, которая лежит у берега, весит от 3 до 5 килограм Также свидетели сообщают, что больше всего мертвой рыбы плавает на поверхности у...

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