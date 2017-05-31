В деревне Свислочь Гродненского района, что в 20 километрах от Гродно в пойме гродненского водохранилища рыбаки заметили много мертвой рыбы. Причина мора — неизвестна, сообщает Блог Гродно.





Пять лет назад Гродненская ГЭС была сдана в эксплуатацию. В качестве «побочного эффекта» от появления ГЭС Гродно обзавелся огромным водохранилищем длиной в 40 километров, которое в пору называть «гродненским морем». Пока там нет никакой инфраструктуры для отдыха, зато огромное водохранилище давно облюбовали гродненские рыбаки. Именно они забили тревогу и сделали фотографии мертвой рыбы.























По словам местных рыбаков, рыба, которая лежит у берега, весит от 3 до 5 килограм Также свидетели сообщают, что больше всего мертвой рыбы плавает на поверхности у дамбы.

Кстати, в окрестностях «гродненского моря» нет больших промышленных предприятий.