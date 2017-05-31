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В мозырском лесу обнаружили 400-летний дуб

01.06.2017 07:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Обхватить деревянного гиганта могут только четыре человека одновременно. Дерево было свидетелем Речи Посполитой, двух мировых войн, революции и других важных событий истории Беларуси, сообщает телеканал «Мозырь».

Специалисты говорят, что мозырское дерево в полном здравии. Но для того чтобы наделить многовековой дуб неприкосновенностью и сделать его местом паломничества туристов, необходимо признание уникального гиганта памятником природы.

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Но для того чтобы наделить многовековой дуб неприкосновенностью и сделать его местом паломничества туристов, необходимо признание уникального гиганта...

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