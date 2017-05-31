|
В мозырском лесу обнаружили 400-летний дуб
01.06.2017 07:16 — Новости Общества | Tut.by
Обхватить деревянного гиганта могут только четыре человека одновременно. Дерево было свидетелем Речи Посполитой, двух мировых войн, революции и других важных событий истории Беларуси, сообщает телеканал «
Специалисты говорят, что мозырское дерево в полном здравии. Но для того чтобы наделить многовековой дуб неприкосновенностью и сделать его местом паломничества туристов, необходимо признание уникального гиганта памятником природы.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но для того чтобы наделить многовековой дуб неприкосновенностью и сделать его местом паломничества туристов, необходимо признание уникального гиганта...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии