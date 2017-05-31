В мозырском лесу обнаружили 400-летний дуб

Обхватить деревянного гиганта могут только четыре человека одновременно. Дерево было свидетелем Речи Посполитой, двух мировых войн, революции и других важных событий истории Беларуси, сообщает телеканал « Мозырь ».

Специалисты говорят, что мозырское дерево в полном здравии. Но для того чтобы наделить многовековой дуб неприкосновенностью и сделать его местом паломничества туристов, необходимо признание уникального гиганта памятником природы.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

