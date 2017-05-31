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В Гомеле продлевается работа ярмарок выходного дня
01.06.2017 07:15 — Новости Общества | Tut.by
Универсальные ярмарки выходного дня по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов на площади Восстания будут проводится с 8.30 до 14.00 каждые июньские выходные, но с учетом погодных условий, пишут «
В них принимают участие торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, сельскохозяйственные предприятия.
Во время проведения ярмарок изменится движения транспорта по площади Восстания:
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Во время проведения ярмарок изменится движения транспорта по площади Восстания.
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