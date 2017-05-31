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В Гомеле продлевается работа ярмарок выходного дня

01.06.2017 07:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Универсальные ярмарки выходного дня по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов на площади Восстания будут проводится с 8.30 до 14.00 каждые июньские выходные, но с учетом погодных условий, пишут «Гомельские ведомости».


В них принимают участие торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, сельскохозяйственные предприятия.

Во время проведения ярмарок изменится движения транспорта по площади Восстания:

  • с 18.00 2 июня до 16.00 4 июня;
  • с 18.00 9 июня до 16.00 11 июня;
  • с 18.00 16 июня до 16.00 18 июня;
  • с 18.00 23 июня до 16.00 25 июня.
 
 
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Во время проведения ярмарок изменится движения транспорта по площади Восстания.

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