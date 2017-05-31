В Витебске готовятся встретить крестный ход во Псков

С 27 мая по 5 июля по территории Беларуси и России проходит крестный ход в память 100-летней годовщины начала подвигов новомучеников Русской православной церкви. Верующие идут по маршруту Могилев — Витебск — Великие Луки — Псков.



Храм в честь иконы Божьей Матери «Целительница» в Витебске.

В Витебске шествие встретят в пятницу, 2 июня, в 13.00 возле храма Божьей Матери «Целительница» (улица Воинов-интернационалистов, 35, возле областной клинической больницы). Затем его участники направятся к Свято-Троицкому Маркову монастырю.

Выход из Витебска — в 6 часов утра 5 июня. Крестным ходом верующие пойдут в Хайсы, 6 июня прибудут в Городок, 7 июня — в Бычиху, 8 июня — в Езерище. Территорию Беларуси они покинут утром 9 июня. В Псков верующие придут 5 июля.

График маршрута может немного меняться, более подробная информация — на сайте Витебской епархии.