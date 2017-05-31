Концерты, конкурсы, дискотеки. Какие мероприятия пройдут в Гродно и области в День защиты детей

В Гродно и области для маленьких жителей подготовили настоящие праздники детства. Здесь пройдут парады-шествия, спортивные состязания и концерты детских коллективов, откроются выставк, сообщает «Гродненская правда».





Первого июня в парке имени Жилибера пройдет праздник «Радуга детства».

Около шестисот детей в этом году примут участие в параде-шествии «Веселое путешествие», которое начнется в 12.50 на улице Советской. В сопровождении оркестра детской музыкальной школы и сказочных персонажей ребята пройдут к парку имени Жилибера.

Здесь они смогут принять участие в анимационной программе «Сто затей для детей». В парке будут работать спортивная и игровые площадки, пройдут творческие мастер-классы, конкурсы, благотворительные марафоны и акции. Праздничные мероприятия продлятся до 16.00.

«Книга дарит праздник» всем юным гродненцам.

Необычно и весело провести первый летний день можно с библиотекой в «Швейцарской долине» за домиком Элизы Ожешко (начало в 14.30) и в детском филиале областной научной библиотеки имени Карского (с 15.00).

Для маленьких читателей здесь подготовили увлекательную программу с интересными открытиями, веселыми конкурсами и невероятными сказочными приключениями. Появятся в библиотеке игровые площадки и творческие мастерские: поляна загадок, сказочный лабиринт, остров книжных сокровищ. Можно будет заглянуть в резиденцию Бабы Яги, на виллу «Курица» Пэппи Длинныйчулок, ранчо «К Панчо», а Шапокляк, домовенок Кузя, кот Леопольд и Белоснежка проведут викторины и конкурсы.

В музее Максима Богдановича в первый день лета (улица 1 Мая, 10) начнет работу выставка, посвященная Дню защиты детей «Была калісьці цудоўная пара».

На ней будут представлены авторские куклы Галины Жемчужниковой. Больше десятка персонажей, выполненных из полимерной глины и декорированных тканью, приглашают больших и маленьких гродненцев и гостей областного центра окунуться в мир сказки.

Выставка продолжит свою работу до конца лета.

Благотворительный праздник в День защиты детей пройдет в агротуристическом комплексе «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы».

Уже в шестой раз здесь соберутся дети из многодетных семей и ребята, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. В первый день лета инициатор и организатор праздника — ОАО «Гродненский мясокомбинат» — подарит 630 детям яркие эмоции, угостит их мороженым и пригласит стать активными участниками увлекательно-развлекательных игр, забав и конкурсов. Начало — 12.00.

В воскресенье, 4 июня, на праздник «День детства» приглашает Гродненский зоопарк.

В программе работа игровой площадки «Простоканикулово» с конкурсами, интересными загадками и викториной для самых умных. На территории зоопарка пройдет концерт с участием артистов народной эстрадной студии «Миллениум» и детской хореографической студии «Белые росинки». Гости праздника смогут принять участие в мастер-классе «Рисуем вместе зоопарк» и пообщаться с ручными животными.

Во время праздника пройдет «Веселая лотерея», главный приз которой — самая красивая в мире крыса! Начало — 12.30.

В районных центрах тоже пройдут концерты и праздничные программы.

Берестовица

1 июня у летнего амфитеатра в парке городского поселка Большая Берестовица пройдет праздник детства «Под парусом мечты летит планета Детства». В программе мероприятий концертно-развлекательная программа, работа детских игровых площадок, торговых точек, аттракционов и детская дискотека.

Начало в 10.00.

Волковыск

В городе пройдет велопробег и соревнования «Юный велоспринтер». В городском парке пройдет парад украшенных детских колясок, будет организован показ спецтехники МЧС и Департамента охраны МВД. Пройдет детская дискотека.

Начало в 11.00.





Вороново

В городском парке пройдет игровая программа «Детские улыбки». Начало в 11.00.

Скидель

В городском парке в Скиделе участникам праздника детства предложат станцевать во время флешмоба «Танцуем вместе», принять участие в конкурсе рисунка на асфальте «В каждом рисунке солнце» и концертно-игровой программе «Планета друзей».

Начало в 9.00.

Дятлово

В городском парке пройдет конкурсно-развлекательная программа «Планета детства», во время которой будут работать выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества и конкурс рисунка на асфальте «Мастер хорошего настроения».

Начало в 12.00.

Зельва

Жителям района предлагают принять участие в празднике «В мире счастливого детства». Самыми запоминающимися моментами праздника обещают стать фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо», театрализованное представление «Здравствуйте, каникулы», которые пройдут в городском парке. Гости мероприятия смогут принять участие в велопробеге.

Начало в 10.30.

Ивье

Праздник «Детство — пора золотая. Смейся, играй, веселись» пройдет в городском парке. Его участники смогут посетить мастер-классы в техниках скрапбукинга, тестопластики, оригами и присоединиться к акции «Фейс-арт».

Начало в 10.30.

Кореличи

На городской площади 1 июня пройдет праздник «Этот мир мы дарим детям». Пройдет концерт с участием лучших детских творческих коллективов района. Каждый ребенок найдет себе занятие по душе: будут работать игровые площадки.

Начало в 11.00.

Лида



Фото: IPR Belarus

Праздник детства «Волшебная страна» пройдет в городском парке 1 июня. Здесь устроят концерт и будет работать выставка-продажа игрушек из ткани и меха. Гостям мероприятия предложат смастерить изделия из шерсти в технике валяния и корзинки для конфет из бумаги в технике оригами. В городском парке можно будет поиграть в классики, казаков-разбойников, квадрат, горячую картошку и попрыгать в резиночку.

Участники праздника смогут проявить творчество и фантазию во время создания коллективного панно «Цветы лета» и пройти туристическую экстрим-полосу «Ловкие, умелые, смелые!». Здесь также пройдут краеведческий квест «Скарбы Лідскай зямлі», мини-турнир по фехтованию на спортивных рыцарских мечах, соревнования по шашкам и шахматам.

Начало в 11.00.

Мосты

В районной детской библиотеке города 1 июня пройдет библиофест «Радуга детства». Ребятам предложат не только познакомиться с книжными новинками, но и поиграть в настольные игры, смастерить цветы из воздушных шаров во время мастер-класса, посмотреть спектакль образцового детского кукольного театра «Петрушка» и принять участие в беспроигрышной лотерее.

В программе праздника также работа книжных выставок «Белорусские писатели — детям», «Суперкниги» и детской игровой площадки «Книжная полянка».

Начало в 11.00.

Новогрудок





1 июня всех жителей района пригласят в городской парк на праздник «Поезд из Ромашково», в рамках которого пройдет пленэр юных художников «Шедевры художников глазами юных новогрудчан». Участники праздника создадут настоящую галерею детского рисунка на асфальте «По радуге цветной!», поиграют в подвижные игры и примут участие в мастер-классах. В парке будет работать выставка «Мир глазами ребенка», а в кинотеатре «Звезда» пройдут бесплатные показы детских фильмов.

Начало в 11.00.

Островец

В лесопарковой зоне Островца 1 июня пройдет праздник «Из интернета в лето». Гостей мероприятия ждут катание на лошадях, увлекательные мастер-классы, детское караоке и танцевальный флешмоб.

Начало в 11.00 (при плохой погоде праздник пройдет в ККЗ «Островец»).

Ошмяны

1 июня в Ошмянах пройдет праздник детства «Радуга в ладонях». В городском парке выступят творческие коллективы школ города, пройдут соревнования по футболу, на спортивных велосипедах, роликовых коньках, показ моделей детской одежды и фестиваль красок Holly. Ребята смогут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и посмотреть мультфильмы прямо в парке.

Начало в 13.00.

Свислочь

На праздник «Разноцветное небо детства» 1 июня пригласят всех жителей района на городскую площадь. Здесь пройдут шествие детей с воздушными шарами, театрализованный концерт «Здравствуй, Лето!», конкурс рисунков на асфальте и выставка «Бонстимания».

В День защиты детей в парке откроется фотовыставка «Я родился!», на которой будут представлены фото маленьких жителей Свислочи, родившихся в 2016 году. Гостям мероприятия предложат принять участие в соревнованиях на велосипедах, роликах, скейтах и самокатах и пройти краеведческий квест «Бегущая Свислочь». На площадке «Юный спасатель» будут демонстрировать пожарную аварийно-спасательную технику и технику районного отдела внутренних дел.

Начало в 11.30. В 18.00 на городской площади начнется вечерняя дискотека для детей.

Слоним

В городском парке 1 июня пройдет районный праздник «Все мы родом из детства». Будут работать творческие и игровые площадки для детей. Каждый желающий сможет принять участие в увлекательных мастер-классах. Музыкальной точкой праздника детства станет дискотека для ребят.

Начало в 11.00

Сморгонь

3 июня в музее-усадьбе Огинского в Сморгонском районе пройдет детский бал «Северные Афины и их маленькие жители». Гости мероприятия смогут принять участие в театрализованной экскурсии по музею и парку и научиться мастерству танца ХІХ века во время мастер-класса. В программе также интерактивная программа «Ура, каникулы!».

Начало в 15.00.

4 июня в агрогородке Осиновщизна пройдет праздник «Быстрее ветра!». В программе мероприятия парад детских колясок, конкурс рисунков на асфальте, семейные спортивные соревнования, а также велопробег.

Начало в 16.00 (площадка возле ГУО «УПК Осиновщизненский ясли-сад — начальная школа»).

Щучин



Фото: tutgrodno.com, носит иллюстративный характер

На открытой площадке у Щучинского районного центра культуры и народного творчества будет дан старт проекту «Лето в формате 3D: Дети. Досуг. Дело». Гостям мероприятия предложат пройти полосу препятствий в туристическом городке «В гостях у Робинзона», принять участие в квест-игре «Путешествие в империю детства», поиграть в подвижные игры, украсить себя аквагримом и принять участие в конкурсе рисунков на асфальте.

В небо над Центром культуры в этот день поднимутся воздушные змеи и простейшие летающие авиамодели. Кроме того, пройдут мастер-класс по фигурному вождению «Юный велосипедист» и соревнования по шашкам и шахматам.

Начало в 10.30.

На стадионе «ОЛИМП» пройдет городской турнир по мини-футболу среди юношей и девушек (начало в 10.00), а во Дворце творчества детей и молодежи — районный конкурс иностранной песни TOP-SCHOOL и выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мир, придуманный нами» (начало в 15.00).