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Регистрация на ЦТ-2017 завершается в Беларуси

01.06.2017 00:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Регистрация на централизованное тестирование (ЦТ) 2017 года завершается в Беларуси в четверг, напомнили Sputnik в Минобразования Беларуси.

Регистрация на ЦТ продолжалась весь май, 1 июня — последний день, когда можно в пунктах регистрации записаться для прохождения испытания по одному из предметов.

Регистрация на ЦТ-2017 завершается в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Задания ЦТ приблизили к школьной программе

Итоговое число зарегистрировавшихся на централизованное тестирование Республиканский институт контроля знаний опубликует после завершения процесса регистрации — по опыту 2016-го, испытание пройдут более ста тысяч человек.

Даты проведения ЦТ по предметам в 2017 году>>

Зарегистрироваться на ЦТ в этом году впервые можно было сразу на четыре предмета — чтобы у абитуриентов была возможность "маневра" при подаче документов в вузы. Также сертификаты ЦТ этого года будут действовать не год, а два. Обещали власти и то, что ЦТ-2017 будет максимально приближено к школьной программе по своему содержанию.

Прием документов в белорусские вузы начнется в июле и в большинстве университетов продлится до 6 августа 2017 года.

Читайте новости о вступительной кампании этого года: конкурсы, проходные баллы и сдача ЦТ>>

 
Теги: Минск
 
 
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Порядка ста тысяч человек примут участие в централизованном тестировании - первом этапе вступительной кампании.

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