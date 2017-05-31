В Беларуси завершается регистрация на ЦТ

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация для участия в основном этапе ЦТ завершается в Беларуси сегодня в 19.00, сообщили БЕЛТА в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ).

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 3 июля.

Централизованное тестирование по белорусскому языку пройдет 12 июня, русскому языку - 14 июня, обществоведению - 16 июня, математике - 18 июня, биологии - 20 июня, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - 22 июня, химии - 24 июня, физике - 26 июня, истории Беларуси - 28 июня, географии - 30 июня, всемирной истории (новейшее время) - 2 июля. Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, - 11.00.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) - с 13 июля.-0-