Главный приз 34-го тура игры "Удача в придачу!" – столичная квартира по адресу ул. Мястровская, 4!

Призов стало еще больше! Уже в эту субботу "Евроопт" разыграет среди участников 34-го тура игры "Удача в придачу!" сертификаты на общую сумму Br200 тыс., два крупных денежных приза по Br20 тыс. каждый, пару новеньких автомобилей (81-й и 82-й!) марки Renault Kaptur и ЧЕТЫРНАДЦАТУЮ КВАРТИРУ - в престижном районе Минска по адресу ул. Мястровская, 4.

Также своих обладателей найдут 40 путевок на двоих в Марокко! А еще - 1 тыс. билетов на две персоны на концерт популярнейшего российского исполнителя Григория Лепса, который состоится 11 июля во время международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Успейте сделать покупки в "Евроопте", "Е-доставке" или "ГиперМолле" до их закрытия в пятницу, и любой из щедрых призов может стать вашим уже в эту субботу!

Хотите обеспечить себе шикарный отпуск, сесть за руль стильного внедорожника или получить заветные ключи от квартиры в Минске? Тогда успейте сделать покупки в магазинах "Евроопт" или интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" до их закрытия в пятницу!

Розыгрыш призов 34-го тура игры "Удача в придачу!" состоится в субботу, 3 июня, в 13.20 в минском ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовская, 8. Всех посетителей торгово-развлекательного центра ждет зажигательное шоу с участием известных персон и - отпускное настроение! А суперпризы разыграет популярная белорусская группа DaVinci! Так что приходите - не пожалеете. И не забудьте запастись игровыми кодами, чтобы получить удачу прямо из рук любимых звезд!

Суперпризы – автомобили и квартиру в Минске - разыграет популярная белорусская группа DaVinci

Откройте для себя целый мир возможностей вместе с "Еврооптом"! Собирайте игровые коды - и получайте шанс выиграть не только квартиру, автомобиль, денежные призы и билеты на концерт любимого исполнителя, но и путешествие мечты. Сразу 80 покупателей "Евроопта" проведут неделю - с 10 по 17 июля - по системе "все включено" в роскошном пятизвездочном отеле Riu Tikida Palace на юге Марокко. И окунутся в мир арабской и африканской экзотики, отличных пляжей Атлантики и бескрайней пустыни Сахары… Это будет действительно незабываемое путешествие!

Открывай мир с "Еврооптом"! Сразу 80 покупателей в июле отправятся в роскошный пятизвездочный отель Riu Tikida Palace в Марокко!

Кстати, удачливые покупатели "Евроопта" уже великолепно отдохнули в Турции и Египте, а 80 везунчиков 32-го тура пакуют чемоданы в Грецию! И так все лето! В каждом туре игры "Удача в придачу!" - путевки на двоих на лучшие мировые курорты в лучшие пятизвездочные отели, и все это с богатой экскурсионной программой. Не упустите свой шанс открыть мир с "Еврооптом"!

А если рядом с вашим домом еще нет магазина "Евроопт", то выручат интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл". Благодаря этим сервисам, которые входят в холдинг "Евроопт", покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре "Удача в придачу!" сегодня может каждый житель нашей страны. Более того, именно интернет-гипермаркеты уже принесли автомобили семерым участникам игры!

Благодаря "Е-доставке" и "ГиперМоллу" покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре "Удача в придачу!" может каждый житель нашей страны!

С "Еврооптом" мечты сбываются! И обычная покупка может в одну секунду сделать вас владельцем столичных апартаментов. Как это вышло у Жанны Жук из Березы Брестской области, которая в 33-м туре игры "Удача в придачу!" выиграла уютную квартиру по адресу ул. Мястровская, 6. Сейчас победительница находится в декрете с маленькими сыном и дочкой. Но уже совсем скоро выйдет на работу - на должность главного ветврача Березовского мясоконсервного комбината.

Молодая мама из Березы Жанна Жук выиграла квартиру за два дня – и прямо на день рождения!

Невероятно, но молодая мама двойняшек начала участвовать в игре от "Евроопта" всего за пару дней до розыгрыша - и выиграла квартиру в Минске прямо на свой день рождения! Причем главной победительнице 33-го тура исполнилось как раз 33 года, а последнюю, определяющую, цифру выигрышного кода вытянула ее однофамилица - Ксения Жук, солистка группы NaviBand. Такого нарочно не придумаешь!

Главной победительнице 33-го тура исполнилось как раз 33 года, а последнюю цифру выигрышного кода вытянула ее однофамилица - Ксения Жук. Такого нарочно не придумаешь!

"Квартира расположена, наверное, в лучшем месте Минска, и вид такой шикарный с балкона открывается! - в восторге от собственной столичной недвижимости Жанна Жук. - Огромное спасибо организаторам игры "Удача в придачу!" , которые дали возможность многим людям, в том числе уже и мне, испытать такую радость, даже, можно сказать, поверить в сказку. И если раньше я всегда говорила, что невезучая, то теперь считаю, что очень везучая! И всем желаю удачи в придачу!"

Жанна Жук: "Огромное спасибо организаторам игры "Удача в придачу!", которые дали возможность многим людям, в том числе уже и мне, испытать такую радость, даже, можно сказать, поверить в сказку!"

Кстати, еще одна хорошая новость для самых маленьких покупателей "Евроопта" - Бонстики вернулись! С этими жизнерадостными пришельцами белорусы впервые познакомились нынешней зимой и - "залипли" по-настоящему. А теперь в Беларусь прилетели старшие друзья Бонстиков, чтобы весело и задорно провести летние каникулы, а еще объехать с гастролями всю страну и познакомиться со своими поклонниками! Миниатюрные копии Бонстиков 2 появились уже во всех магазинах "Евроопт", а также в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Веселые игрушки-липучки готовы снова радовать детей и взрослых!

Бонстики 2 уже появились в магазинах "Евроопт", а также в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Успейте собрать их всех до 11 июня!

Бонстики 2 - это коллекция из 24-х героев, которых благодаря липучке можно прикрепить к любой ровной поверхности. Самый простой способ получить Бонстика - это совершить покупки на сумму от Br15. Если к этому же чеку добавить "Бон-товары", то можно получить еще несколько игрушек дополнительно. А чтобы не растерять коллекцию Бонстиков, рекомендуется собирать их в специальный альбом, которые можно приобрести в любом магазине "Евроопт". Симпатичные пришельцы останутся с нами только до 11 июня - успейте собрать их всех!

Покупайте в магазинах "Евроопт", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" необходимые вам товары, включая любой "товар удачи" и используя дисконтную карту "Е-плюс", и выигрывайте билеты на концерт Григория Лепса, путешествие мечты в Марокко, денежные призы, автомобиль или квартиру в Минске! И помните: чем больше игровых кодов - тем выше шансы на успех!

Кто знает, быть может, уже в эту субботу призы от "Евроопта" ждут именно вас?!