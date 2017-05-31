Опубликован полный текст указа о Косинце

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Помощник президента Беларуси Александр Косинец будет контролировать реализацию стратегических проектов, об этом говорится в указе №194 президента республики Александра Лукашенко, который размещен Национальном правовом интернет-портале.



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Сообщение пресс-службы главы государства о назначении Косинца помощником президента появилось в минувший понедельник. Информации о том, чем будет заниматься назначенный на данную должность бывший глава администрации, не было.

В соответствии с указом, одной из основных функций, которые возложены на Косинца, это контроль за реализацией стратегических проектов в соответствии с поручениями главы государства.

Также помощник президента должен будет мониторить ситуацию и докладывать главе государства о том, как Национальная академия наук исполняет государственные программы научных исследований, кроме этого он будет контролировать "результаты коммерциализации научных разработок".

Указ вступил в силу с дня его подписания — 30 мая 2017 года.