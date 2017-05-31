ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликован полный текст указа о Косинце

01.06.2017 09:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Помощник президента Беларуси Александр Косинец будет контролировать реализацию стратегических проектов, об этом говорится в указе №194 президента республики Александра Лукашенко, который размещен Национальном правовом интернет-портале.

Опубликован полный текст указа о Косинце
© Sputnik/ Роман Шантар
Лукашенко произвел кадровые перестановки в Верховном суде

Сообщение пресс-службы главы государства о назначении Косинца помощником президента появилось в минувший понедельник. Информации о том, чем будет заниматься назначенный на данную должность бывший глава администрации, не было.

В соответствии с указом, одной из основных функций, которые возложены на Косинца, это контроль за реализацией стратегических проектов в соответствии с поручениями главы государства.

Также помощник президента должен будет мониторить ситуацию и докладывать главе государства о том, как Национальная академия наук исполняет государственные программы научных исследований, кроме этого он будет контролировать "результаты коммерциализации научных разработок".

Указ вступил в силу с дня его подписания — 30 мая 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно документу, одной из функций Косинца будет контроль за тем как Национальная академия наук исполняет государственные программы научных исследований.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"На себе ощутила, что у Минска - проблемы с туалетами". Как жить с диагнозом "язвенный колит"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика