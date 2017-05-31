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Опубликован полный текст указа о Косинце
01.06.2017 09:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Помощник президента Беларуси Александр Косинец будет контролировать реализацию стратегических проектов, об этом говорится в указе №194 президента республики Александра Лукашенко, который размещен Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik/ Роман Шантар
Сообщение пресс-службы главы государства о
В соответствии с указом, одной из основных функций, которые возложены на Косинца, это контроль за реализацией стратегических проектов в соответствии с поручениями главы государства.
Также помощник президента должен будет мониторить ситуацию и докладывать главе государства о том, как Национальная академия наук исполняет государственные программы научных исследований, кроме этого он будет контролировать "результаты коммерциализации научных разработок".
Указ вступил в силу с дня его подписания — 30 мая 2017 года.
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Согласно документу, одной из функций Косинца будет контроль за тем как Национальная академия наук исполняет государственные программы научных исследований.
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