Что делать, если ребенок ушел из дома – рекомендации психолога

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Между родителями и детьми должен быть диалог, уверена психолог Оксана Мясникова.



© Sputnik / Виктор Толочко Психолог: за отношения родителей и ребенка всегда отвечает взрослый

"Если дети приняли решение о побеге, значит, к нему их что-то подвигло, просто затереть эту ситуацию и руководствоваться принципом "что было — то было, не будем вспоминать" — это не выход. Рано или поздно напряжение накопится, и ситуация повторится", — уверена психолог.

Если ребенок убежал из дома, психолог рекомендует родителям обсудить с детьми, в чем причина их недовольства, что спровоцировало ситуацию и что нужно изменить. Это может быть первым шагом навстречу друг другу.

"Родителям не стоит думать, что единственное, что необходимо — жесткий контроль. Побега больше может и не быть, но недовольство может уйти в другие формы отклоняющегося от нормы поведения — в зависимость, в заболевания", — рассказала собеседница Sputnik.

Просто замалчивать проблему и считать, что все — в прошлом, нельзя.



© Pixabay Побега больше может и не быть, но недовольство может уйти в другие формы отклоняющегося от нормы поведения

"Все ситуации решаемы до тех пор, пока люди живы. Главное — готовность родителей признавать свою неправоту. У нас родители считают, что дети не имеют права быть недовольными тем, что родители делают. Якобы, если я его кормлю и одеваю, он не должен оценивать мои действия, ему остается только соглашаться. В подростковом возрасте ребенок начинает задаваться вопросами — может, не так родители и правы", — рассказала психолог.

От родителей требуется критично взглянуть на свои методы воспитания и принять, что ребенок может страдать от них.

"Иначе мы не можем говорить о том, что проблема решена", — рассказала психолог.