Что изменится в Беларуси с 1 июня?

Новый месяц традиционно принесет Беларуси ряд изменений. С этого дня будет можно покупать иностранную валюту без предъявления паспорта, а иностранные водители, среди которых тысячи белорусов, могут лишиться работы в РФ.

Покупка валюты без паспорта

Как ранее сообщала БДГ, в стране отменяется регистрация банками паспортных данных физлиц при покупке иностранной валюты. Отмена регистрации паспортных данных предусмотрена указом президента от 29 мая № 192. Соответствующая информация уже доведена Нацбанком до банков страны.

Национальный банк сообщает о том, что покупка иностранной валюты без предъявления паспорта будет возможна в Беларуси уже с 1 июня 2017 года.

В РФ будет нельзя работать по иностранному водительскому удостоверению

С 1 июня 2017 года в РФ вступает в силу федеральный закон №92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Согласно документу, иностранные водители, работающие на автотранспорте (на автобусах, грузовых автомобилях, в такси) будут отстранены от работы и не будут иметь права заниматься перевозками.

Согласно российскому закону, иностранные водители обязаны будут получить российские водительские права. Для этого им придется заново сдавать теоретический и практический экзамены. Проходить обучение а автошколе, правда, не придется.

Ранее в Госдуму было внесено предложение не распространять новые требования на граждан союзного государства, однако поправки пока находятся на рассмотрении. А это значит, что белорусские водители могут стать вне закона уже с сегодняшнего дня. За нарушение закона в РФ будут наказывать штрафом в 50 тысяч рублей РФ.

Дорожают сигареты

С 1 июня в Беларуси подорожают некоторые марки табачных изделий белорусского и импортного производства. Как сообщается на сайте МНС, цена увеличится на продукцию Гродненской табачной фабрики «Неман» (Kent Feel будут стоить 2,65 рубля за пачку) и других производителей.

НА 1 копейку подорожают некоторые виды сигарет «Корона» (Корона» и «Корона голубая» (до 1 рубля), «Корона слим» (до 0,99 рубля), «Корона стиль», «Корона элит» (до 0,87 рубля), «Корона Super Slims», «Корона голубая Super Slims», «Корона Menthol Super Slims» (до 0,9 рубля), а также «Форт Слим», на две - LD, Monte Carlo и Cael производства ООО «Табак-Инвест».

На 10 копеек подорожают импортные Aroma Rich.

Для возврата Tax Free в Польше можно будет потратить 200 злотых

В апреле Минфин Польши принял решение снизить в полтора раза сумму, которая дает гарантию на возврат иностранным гражданам Tax Free. Сумма будет снижена с 300 до 200 злотых уже с 1 июня 2017 года.

Польские власти, снизив сумму покупок для возврата Tax Free, пошли на встречу малому бизнесу страны, который начал ощущать серьезные потери после повышения суммы в прошлом году.

Мобильные операторы вносят изменения в работу

Мобильный оператор Velcom с 1 июня прекращает обслуживание архивных пакетов мобильного интернета «velcom WAP», «velcom WEB», «velcom WEB PLUS», «пакет 25», «пакет 250 (arch.)», «пакет 500». Пользователи этих пакетов могут самостоятельно сменить их на актуальные, иначе оператор заменит их автоматически.

Оператор Life, в свою очередь, снизит цены на роуминг и некоторые тарифные планы. Так, с конца мая на 40% оператор снижает стоимость пакетов life:)Роуминг30 и life:)Роуминг 60 и предоставит скидку в 30% на подключение и абонплату в течение трех месяцев на новую линейку тарифов «Семья».