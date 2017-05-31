В Пинске женщина затащила к себе в квартиру и несколько раз ударила ножом 8-летнего ребенка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летней женщины из Пинска, которая подозревается в незаконном лишении свободы третьеклассника.

15 мая потерпевший вместе с другом шел в гимназию. По дороге решили зайти за одноклассником. В подъезде к ребятам подошла неизвестная женщина и силой затащила одного из них в свою квартиру. Женщина удерживала ребенка около 30 минут, с 13.00 до 13.30, и не давала ему уйти.

«При этом она, высказывая в адрес школьника различные угрозы, нанесла ему несколько ударов ножом по различным частям тела», — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Друг потерпевшего рассказал обо всем его родителям, а те обратились в милицию. После того, как правоохранители освободили ребенка, его увезли в больницу с множественными поверхностными ранами и ссадинами в области лица, тела и рук. После оказания ему первой медицинской помощи его отпустили домой.

В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.