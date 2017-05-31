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В Мозыре девушка укусила преступника, который пытался отобрать ее телефон
01.06.2017 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Девушка вечером возвращалась домой по улице Шоссейной районного центра, разговаривая по мобильнику. Внезапно на нее напал неизвестный злоумышленник и попытался отобрать телефон, сообщает телеканал «
Мозырянка не растерялась и изо всех сил укусила мужчину за палец. Грабитель убежал, а девушка вызвала милицию. В скором времени злоумышленника задержали.
Возбуждено уголовное дело, за разбой мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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Возбуждено уголовное дело, за разбой мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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