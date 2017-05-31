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Координационный комитет топографических служб вооруженных сил стран СНГ соберется в Минске

01.06.2017 10:33 — Новости Общества | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 1-2 июня. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Планируется также провести учебно-методический сбор с руководящим составом и специалистами топографических служб вооруженных сил стран СНГ. В мероприятиях примут участие делегации от вооруженных сил Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Представители вооруженных сил этих стран рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества в области топогеодезического и навигационного обеспечения.

При проведении сбора члены делегаций ознакомятся с современными технологиями создания средств топогеодезической информации, средствами топогеодезического обеспечения, которые изготавливаются в Беларуси. Также запланировано ознакомление с последними белорусскими достижениями в области дистанционного зондирования Земли и развитием геоинформационных технологий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется также провести учебно-методический сбор с руководящим составом и специалистами топографических служб вооруженных сил стран СНГ.

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