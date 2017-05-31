|
Координационный комитет топографических служб вооруженных сил стран СНГ соберется в Минске
01.06.2017 10:33 — Новости Общества | БелТА
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 1-2 июня. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
Планируется также провести учебно-методический сбор с руководящим составом и специалистами топографических служб вооруженных сил стран СНГ. В мероприятиях примут участие делегации от вооруженных сил Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Представители вооруженных сил этих стран рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества в области топогеодезического и навигационного обеспечения.
При проведении сбора члены делегаций ознакомятся с современными технологиями создания средств топогеодезической информации, средствами топогеодезического обеспечения, которые изготавливаются в Беларуси. Также запланировано ознакомление с последними белорусскими достижениями в области дистанционного зондирования Земли и развитием геоинформационных технологий.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется также провести учебно-методический сбор с руководящим составом и специалистами топографических служб вооруженных сил стран СНГ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии