Координационный комитет топографических служб вооруженных сил стран СНГ соберется в Минске

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 1-2 июня. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Планируется также провести учебно-методический сбор с руководящим составом и специалистами топографических служб вооруженных сил стран СНГ. В мероприятиях примут участие делегации от вооруженных сил Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Представители вооруженных сил этих стран рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества в области топогеодезического и навигационного обеспечения.

При проведении сбора члены делегаций ознакомятся с современными технологиями создания средств топогеодезической информации, средствами топогеодезического обеспечения, которые изготавливаются в Беларуси. Также запланировано ознакомление с последними белорусскими достижениями в области дистанционного зондирования Земли и развитием геоинформационных технологий.-0-