Августовский канал посетили 17 тыс. безвизовых туристов из 60 стран

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристско-рекреационный парк "Августовский канал" с начала действия указа №318 посетили 17 тыс. безвизовых туристов из 60 стран, сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета Олег Андрейчик на заседании Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 26 октября 2016 года возможностью безвизового посещения парка "Августовский канал" уже воспользовались около 17 тыс. туристов из 60 стран. Предполагается, что в 2017 году этой возможностью воспользуются до 50 тыс. иностранных туристов", - сказал Олег Андрейчик.

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