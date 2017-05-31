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3.000 метров мощи боевой

01.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Подготовка механизированной колонны к параду войск Минского гарнизона, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь, вышла на завершающий этап. Сейчас расчеты и экипажи отрабатывают вопросы слаживания на специально построенной силами тыла Вооруженных Сил площадке в районе аэродрома Липки. Об этом нашему корреспонденту рассказал заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Владимир Кулажин.

Перед трибунами по проспекту Машерова 3 июля пройдет более 220 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Общая длина колонны будет около трех километров. Право проехать первым в парадной механизированной колонне по традиции будет предоставлено танку времен Великой ­Отечественной войны — Т-34

— По сравнению с аналогичными мероприятиями прошлых лет этот парад будет особенным, — подчеркнул в беседе Владимир Владимирович. — Во‑первых, состав парадных расчетов механизированной колонны в этом году значительно увеличен — почти в два раза. Если в прошлом году было 16 парадных расчетов разновидовой техники, то в нынешнем планируется участие 27. Вторая особенность парада этого года — представление общественности новинок отечественного ВПК. Если помните, в прошлом году в параде участвовала новая РСЗО «Полонез», в этот раз проедет гораздо больше образцов техники, разработанной и произведенной на отечественных предприятиях. Также в параде примут участие и модернизированные образцы.

По словам полковника Кулажина, в составе расчетов — только лучшие, наиболее подготовленные солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры. Ведь участие в параде — это почетная обязанность для каждого военнослужащего.

Тренировки проходят три раза в неделю, за один световой день боевые машины проезжают около восьми — десяти раз у импровизированной трибуны. Тренировки будут продолжаться до конца июня и завершатся генеральными репетициями на месте проведения парада, которые пройдут 26 и 28 июня. Заметим, выдвижение механизированной колонны будет спланировано таким образом, чтобы не создавать неудобств жителям Минска.

Более подробно о ходе подготовки и новинках, которые будут представлены на параде войск Минского гарнизона, мы расскажем в ближайших выпусках газеты.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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