Нелегал из Украины: на родине с работой сложно, политики все развалили

Все чаще во время проверок иностранцев-нелегалов, работающих в Беларуси, выявляют украинцев. По данным департамента по гражданству и миграции МВД по численности они уступают только нелегалам-россиянам. Почему соседи едут работать в Беларусь и каков на вкус нелегальный хлеб, разбиралась корреспондент Sputnik Юлия Балакирева.

В родственники записали

"В Беларуси устроили "облаву" на украинских нелегалов", — сообщили в редакцию читатели. По их словам, на днях задержали двоих братьев-славян, которые трудились в республике нелегально. Их отвезли на допрос в Ждановичи, дали "по базовой" штрафа и отпустили.



© Sputnik / Виктор Толочко Строитель Владимир признался, что не от хорошей жизни ездит в Беларусь работать

Позже высинилось, что информаторы — как раз сами работодатели, у которых трудились нелегальные работники. От официального интервью они отказались, как и сами нелегалы. Для диктофона и проверяющих есть дежурная байка: в доме идет стройка, но трудится на ней не наемный рабочий, а родственник из Украины.

Тем не менее, собеседники организовали встречу с бесстрашным "хохлом" который представился Владимиром. Он также работает у их друга на стройке в Минском районе. Пообщаться с нами он согласился прямо на рабочем месте. О том, что Владимир работает не покладая рук, свидетельствует его совсем не офисный загар. Да он и сам не скрывает этого:

"Подъем в 8 утра, завтрак, потом стройка, и так до 9 часов вечера".

Но на тяжелую судьбу Владимир не жаловался. А лишь замечал, мол, рад, что в Беларуси есть люди, которые любят строить красивые дома.

А еще совсем недавно он строил такие в окрестностях Киева.

"Работал в Киеве. Интересную, хорошую работу сделали. Ну, там трошки погода не позволяла. Трошки задержалось. По деньгам не сильно получилось. Ребята говорят: поехали на Беларусь. Там лучше платят за хорошую работу. Ну, мы так и поехали", — рассказал собеседник.

В Украине с работой сложно, несколько раз повторил он. Особенно тяжело, строителям: конкуренция большая. Кроме того, фирмы в "незалежної" частные, а в них могут и обмануть.

"Государственных строительных работ в Украине нет. Все фирмы частные. Заправки частные. Хорошо, что еще больницы не частные… Наши политики про труд не думают. Пустили все на развал. Идите, зарабатывайте, хоть в Польшу, хоть в Европу, хоть в Беларусь. Им как-то все равно. У нас работает только милиция, пограничники, таможня", — рассказал Владимир.



© Sputnik / Виктор Толочко Владимир на все руки мастер

Соседи сдали?

В Беларусь украинец приехал два года назад. В миграционной карте на границе написал: "еду на работу". Но пока его не проверяли и не штрафовали.

"В Беларуси можно находиться 30 дней или 90 с временной припиской (скорее всего, собеседник имел ввиду регистрацией — Sputnik). К концу срока возвращаемся домой, а потом снова едем в Беларусь", — отмечал украинец.

О задержании двух земляков на прошлой неделе он слышал. Предположил, что, скорее всего, их вычислили по украинским номерам на их машинах. Хотя не исключено, что нелегалов сдали соседи или кто-то другой. Сейчас мужчины находятся в Украине.

"В позатом году, ребята рассказывали, им дали по одной базовой. Это миграционная служба проверяет", — сказал Владимир.

Быть разоблаченными не боится. Он был бы не против работать официально, но не знает как.

"Как я могу зарегистрироваться? Это мне надо идти в посольство. Приду — зарегистрируйте меня. Куда, как? Я вынужден просто так работать… Я как-то не интересовался, можно ли с украинским паспортом у вас официально работать", — уверял украинец.

Что касается зарплаты, то, по его словам, на жизнь ему хватает. Но раньше заработки были лучше.

"Раньше-то были заработки получше, а сейчас в связи с этим кризисом мировым трошки поменьше. Сумма? Секрет!" — рассмеялся "хохол".



© Sputnik / Виктор Толочко Частное строительство - клондайк для нелегальных мигрантов

По старой привычке

В дальний путь украинцы едут и по традиции. В родном Полесском крае Владимира с давних времен заведено отправляться на заработки в другие города и страны.

"Постоянно так ездили в Белоруссию. Раньше наши деды и отцы по колхозам ездили. В привычку вошло, так и ездим", — убеждал "хохол".

Направляются украинские мужчины и женщины не только к нам, но и Польшу. Женщины чаще устраиваются в белорусские колхозы, где коров доят, картошку перебирают, камни собирают.

"В Россию ездят ребята. Кто боится, кто не боится. По-разному", — замечал украинец.

Люди рукастые

Белорусские наниматели не скрывают: пользуются услугами украинцев ради экономии. Ведь нанять официальную строительную бригаду выходит куда дороже, чем одного нелегала, который еще и на все руки мастер.

"Люди рукастые, строят хорошо. Не пьющие, верующие, порядочные. На работу выходят вовремя. Почему нет?", — поясняют свою позицию наниматели.



© Sputnik / Виктор Толочко Рабочий день на стройке - от рассвета до заката, но это никого не смущает - главное, чтобы платили вовремя

По их словам, в Беларуси украинских нелегалов тысячи. Почти все заняты на стройке. Для нанимателя найти их не составляет труда. Помогает "сарафанное радио".

В последние годы, заметили собеседники, в Беларусь приезжает все больше украинцев. Во многом это обусловлено финансовыми причинами. В Москве расценки сильно упали, почти сравнялись с минскими, а здесь все-таки значительно безопаснее и обманывают реже.

Операция "Нелегал"

В МВД Беларуси отметили: Украина для нас не представляет повышенного миграционного риска. Следовательно, никаких спецопераций в отношении граждан из "незалежної" не проводится.

"Да, действительно они (украинцы — Sputnik) приезжают, они вторые по количественной численности после граждан Российской Федерации. Но мы не видим серьезного миграционного риска от пребывания граждан Украины", — рассказал Sputnik начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

В республике последние пять лет в весеннее и осеннее время проводится операция "Нелегал" в рамках ОДКБ. Во время последней были привлечены к административной ответственности почти 1, 5 тысяч иностранцев. Это люди самых разных национальностей: китайцы, афганцы, иранцы.

"Конечно, большинство из них были гражданами СНГ. Но отдельной статистики по украинцам не ведется", — заметил Алексей Бегун.



© Sputnik / Виктор Толочко На стройках под Минском работы хватает, а если есть спрос, будет и предложение

По его словам, в соответствии с соглашением о взаимных безвизовых поездках граждан предусмотрен срок пребывания у нас украинцев — 90 дней в течение полугодия. Для правоохранителей главное — чтобы эти люди соблюдали законодательство и их цели пребывания соответствовали тем, которые они декларируют в пункте пропуска на госгранице.

"Тех, кто нарушает этот порядок, привлекаем к административной ответственности или включаем в список лиц, въезд которых на территорию Беларуси запрещен или нежелателен со всеми вытекающими последствиями", — пояснил он.

За нарушение правил пребывания в Беларуси по отношению к иностранному гражданину может применяться как предупреждение, так привлечение к административной ответственности в виде штрафа до 20 базовых величин. При повторном привлечении — до 50 базовых величин и с депортацией или без нее.

Законодательством предусмотрено наказание белорусских нанимателей — штраф до 50 базовых величин. Кстати, наиболее часто выявляют нелегалов на субъектах хозяйствования, в том числе агропромышленного комплекса, добавил Алексей Бегун.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские наниматели не скрывают: пользуются услугами украинцев ради экономии

Без бумажки, ты букашка

Поток украинских мигрантов в Беларусь в ближайшее время не увеличится, предположила руководитель Программы "Ла Страда Беларусь" МОО "Гендерные перспективы" Елена Нестерук. Так как у нас все больше нанимателей стремятся сотрудничать официально. Проблема нелегального рынка труда больше актуальна для России, чем для нашей страны.

По ее словам, нелегалов, в том числе украинских, в нашей стране немного.

Люди, которые соглашаются работать неофициально, в первую очередь рискуют не получить заработную плату. В случае обмана нелегалу будет сложно доказать свою правоту в суде.

"Фактически этого человека на работе не было", — рассказала собеседница.

Второй риск, которому подвергают себя нелегалы, — возможность получить производственную травму в связи с тем, что зачастую работают без соблюдения техники безопасности.

Но, даже не смотря на все эти минусы, желающих поработать на белорусских стройках нелегалов из Украины немало — официальных объявлений они конечно не дают, но стоит спросить у кого-то из знакомых, кто занимался стройкой в последнее время, — можете не сомневаться — по "сарафанному радио" трудовые украинские руки очень быстро найдутся.