Национальный аэропорт «Минск» не разрешает приземлиться небольшому самолету. На просьбы частного пилота сначала ответили, что нет нужных креплений для швартовки, потом — что нет технической возможности. «Я посчитал: приземлялся больше чем в 70 аэропортах за пределами нашей страны, и ни в одном не было таких проблем», — возмущенный пилот показал TUT.BY свою переписку с аэропортом.



Самолет Олега Савашинского. Фото из архива героя.

Олег Савашинский — владелец одномоторного самолета Diamond DA40. В начале мая он попросил разрешить кратковременную техническую остановку на аэродроме Национального аэропорта «Минск». И с тех пор успел получить два отказа.

— Никто не говорит, что мне нужно на двое-трое суток самолет поставить в аэропорту. Речь про 30 минут, чтобы пройти паспортный и таможенный контроль и улететь. Никаких проблем! — объясняет пилот. Он уточняет, что не просил какого-то конкретного времени, условий своих не ставил, а просто заявлял о необходимости такой остановки.

Первый ответ аэропорта сообщал, что сейчас на перроне нет стоянок с креплениями для швартовки сверхлегких и легких самолетов. А значит, аэропорт не сможет принять самолет.

Такой ответ, похоже, связан с происшествием в июле прошлого года. Тогда в минском аэропорту сильный ветер серьезно повредил легкомоторный самолет и ударил об землю. Владельцы возмущались, что хранившаяся там техника не была закреплена как положено.

— Не знаю, чем дело закончилось тогда, но, вероятно, после того случая аэропорт решил, что не будет возиться с легкими самолетами и перешел в режим запрета.

На письмо аэропорта частный пилот ответил, что в руководстве по летной эксплуатации его самолета требования швартовать его при кратковременном хранении нет. И попросил рассмотреть просьбу повторно.



Пилот из Беларуси заходит на посадку в международном аэропорту в Граце (город на юго-востоке Австрии). Говорит, что в разгар туристического сезона в греческом Иераклионе также не возникало вопросов с посадкой.

Аэропорт снова рассмотрел и снова прислал отказ. На этот раз пилоту сообщили, что у Национального аэропорта вовсе нет технической возможности для обслуживания сверхлегких и легких воздушных судов.

«Имеющийся перрон и стоянки рассчитаны для обслуживания воздушных судов, выполняющих регулярные, а также чартерные рейсы и загружены в полном объеме», — уведомили пилота. И добавили, что как раз сейчас «ведутся работы по созданию инфраструктуры для обслуживания легких воздушных судов».

Олег Савашинский возмущен:

— Я посчитал: приземлялся больше чем в 70 аэропортах за пределами нашей страны, и ни в одном не было таких проблем! Да, иногда есть ограничения по времени стоянки и оговаривают, что смогут запарковать самолет, например, с шести вечера до восьми утра, потому что потом будет большой трафик. Все аэропорты дают аргументированные ответы, а тут — просто отказ.

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Второй ответ аэропорта пилоту легкого самолета Олегу Савашинскому.

​ Почему аэропорт настолько категоричен — непонятно.

— Какая может быть техническая невозможность, если у многих европейских аэропортов загруженность куда выше, а приземлиться там — без проблем?

Стоит отметить, что пилоты легких самолетов предсказывали проблему еще в декабре 2015 года. Они, в том числе Олег Савашинский, тогда отправляли в администрацию президента свой главный вопрос: откуда летать частным самолетам после того, как закроют «Минск-1»? Однако «Минск-1» закрыли, еще не решив проблему с малой авиацией. Да, места для стоянки можно отыскать на небольших аэродромах, но если нужно таможенное и пограничное оформление, все становится намного сложней.

— После того, как закрыли «Минск-1», в районе столицы Национальный аэропорт единственный работает без выходных и круглосуточно. Аэропорты в Гродно и Могилеве работают до 16.30 и с выходными. Мы просто лишаемся полетов в выходные, так как вылететь практически невозможно. Да, есть круглосуточный аэропорт в Гомеле, но это туда 300 километров, а потом обратно, — говорит Олег Савашинский. — Знаете, с чем можно сравнить эти отказы? Это как если бы вы пришли в универсам за пакетом молока, а вас там не обслужили, потому что минимальная покупка в этом универсаме не меньше двухсот белорусских рублей — езжай за молоком в Гродно или Могилев.



Самолет частного пилота из Беларуси на парковке в аэропорту Стокгольма.

На второе письмо аэропорта пилот ответил так: «Согласно информации, полученной в Департаменте по авиации, на территории аэропорта есть 56 стоянок. Количество воздушных судов, которые на сегодняшний день зарезервировали стоянки в аэропорту — 53. Таким образом, даже в случае, если эксплуатанты одновременно примут решение запаковать все воздушные суда, то три места остаются свободными.(… ) Учитывая, что аэропорт располагает точным графиком прилета и отлета воздушных судов с точностью до минут, хотелось бы получить понятное объяснение утверждения об отсутствии технической возможности для обслуживания воздушного судна типа Diamond DA40 в течение 30 минут два или три раза в месяц. Хочу добавить, что я не нашел ограничений на обслуживание воздушных судов вверенным Вам аэропортом ни в AIP, ни в NOTAM, ни в других доступных мне авиационных документах».

В департаменте по авиации о проблеме знают, уверили TUT.BY авиационные власти.

— Ответ аэропорта не означает общий запрет. Также, как и все остальные аэропорты, наш аэропорт принимает и легкие, и сверхлегкие воздушные суда. Мы с этой ситуацией сейчас разбираемся, — рассказывает заместитель директора департамента по авиации Артем Сикорский. — Отказ мог быть связан с тем, что пилот подал заявку на время, которое совпадало с пиковой нагрузкой и аэропорт просто не обладал технической возможностью его принять… Если отказ продиктован соображениями безопасности и производственной целесообразности, то как мы можем сейчас заставить аэропорт принимать их и ставить под угрозу безопасность полетов в целом? Дело в том, что аэропорт — это много разных служб. Если какое-то звено не уверено в том или ином исходе — они вправе отказать. По этой ситуации: если пилот легкого самолета будет планировать и своевременно подавать заявку, то, я надеюсь, Национальный аэропорт изыщет такую возможность. Это все должно решаться в процессе диалога.

В то же время, похожую проблему ставят и другие владельцы легких самолетов, в том числе участники международных мероприятий, которые хотели бы получить стоянку в Национальном аэропорту, говорят в департаменте.

— После закрытия «Минск-1» для легких и сверхлегких самолетов действительно возникли сложности. В Национальном аэропорту «Минск» не хватает мест стоянок, особенно в пиковые сезоны, когда активизируют полеты «Белавиа», зарубежные авиакомпании. Мы понимаем позицию Национального аэропорта, потому что, действительно, определенные сложности там есть. Но понятна и позиция пилотов легких и сверхлегких воздушных судов: ведь если необходимо пройти таможенный и пограничный контроль, то это возможно либо в Национальном аэропорту, либо в аэропорту Гомеля, который является круглосуточным — а это 300 км на юг и потом обратно возвращаться на аэродром базирования. Либо приходится летать через аэропорт Гродно или Брест, но они ограничены по времени работы. Мы ищем возможность удовлетворить потребность граждан в полетах и в то же время не допустить ситуацию, когда легкое или сверхлегкое воздушное судно занимает место самолета, который выполняет чартерные или регулярные полеты в Минск.

Однако точного ответа, что делать пилотам, попавшим в похожую историю, TUT.BY пока не получил. Как развивать авиацию общего назначения, если для нее из года в год не находится места?