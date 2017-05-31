Колония, которая будет шить детскую хоккейную форму, еще не определена

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Вопрос о том, какое из предприятий пенитенциарной системы Беларуси будет шить форму для юных хоккеистов, еще не решен, сообщили в департаменте исполнения наказаний министерства внутренних дел Беларуси (ДИН).



© Sputnik Алексей Куденко Записки заключенного: работа не волк

Глава МВД генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич, который также является председателем наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" заявил, что намерен поручить ДИН пошить форму для юных хоккеистов.

"Такой вопрос прорабатывается, но пока еще не определено, какая из исправительных колоний будет шить хоккейную форму", — сообщили Sputnik в четверг в ДИН МВД.

Как ранее сообщалось, отвечая на вопросы журналистов касательно требований главы государства поднять на должный уровень детский и юношеский хоккей, Шуневич отметил, что форму для юных хоккеистов пошьют на предприятии пенитенциарной системы. "Хочу поручить ДИН проработать этот вопрос", — сказал Шуневич. Он уверен, что предприятие, которому будет поручен данный заказ, справится, и форма будет не хуже импортной как по качеству, так и по цене.

"И таким образом мы сможем внести свою лепту в эту затею по развитию детско-юношеского хоккея", — сказал Шуневич.

Вышиванки, хлеб и обмундирование

В системе ДИН МВД Беларуси организовано 15 предприятий, которые производят различную продукцию, есть предприятия по дерево- и металлообработки, швейные предприятия, производства по выпуску резиновых изделий, рассказали в департаменте.

Швейное производство организовано в основном в женских исправительных колониях. К примеру, швейное предприятие "№ 4", где работают отбывающие наказание женщины, шьет форменную одежду для сотрудников милиции, медицинскую одежду, постельные принадлежности, одежду для охоты и рыбалки. На сайте предприятия представлены также белорусские вышиванки.

Предприятия ДИН также производят различную мебель, в том числе офисную, резные беседки, делают сувенирную продукцию из дерева: нарды, шахматы. Металлообрабатывающие предприятия производят различные предметы для сада и дачи. В системе предприятий ДИН также налажено производство изделий из кожи, одна из колоний, в частности, делает кобуру для револьвера системы "Наган".