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5 рублей за литр. В клубничной столице Беларуси пошла первая ягода

01.06.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Первые продавцы клубники вышли на трассу М10 в клубничной столице Беларуси — деревне Дворец. Цены на банку ранней ягоды объемом 0,3 литра стартуют от 1,5 рубля. Об этом сообщили TUT.BY в дворецком сельисполкоме.


Сезон только начался. Ожидается, что массовая торговля во Дворце развернется через неделю. Продавать свою продукцию местные жители смогут на местном рынке. Здесь соберутся продавцы и перекупщики. Помимо этого торговать ягодой будут на деревенском перекрестке — местной «комаровке».

Как уточнили в сельисполкоме, раннюю ягоду продают по 1,5−2 рубля за банку объемом 0,3 литра. По информации Медиа-Полесье, 31 мая литровая банка ягоды стоила 5 рублей, поллитровая — 2,5 рубля. Первую клубнику, которая появилась в продаже 27 мая, отдавали по 7 рублей за литровую банку. В прошлом году сезон стартовал 25 мая. Тогда за литр ягоды просили 50 тысяч неденоминированных рублей. Цены в 2015 и 2014 годах стартовали с 30 тысяч неденоминированных рублей за литр, сообщает Медиа-Полесье.

Дворец в народе называют клубничной столицей Беларуси или «клубничными Ольшанами» благодаря тому, что многие местные жители заняты выращиванием ягоды на своих участках. Защищать неофициальный титул становится все труднее с каждым годом — серьезную конкуренцию клубничному краю составляю фермеры в Малоритском и Дрогичинском районах, отметили в дворецком сельисполкоме.

 
 
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Цены на банку ранней ягоды объемом 0,3 литра стартуют от 1,5 рубля.

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