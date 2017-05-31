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5 рублей за литр. В клубничной столице Беларуси пошла первая ягода
01.06.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Первые продавцы клубники вышли на трассу М10 в
Сезон только начался. Ожидается, что массовая торговля во Дворце развернется через неделю. Продавать свою продукцию местные жители смогут на местном рынке. Здесь соберутся продавцы и перекупщики. Помимо этого торговать ягодой будут на деревенском перекрестке — местной «комаровке».
Как уточнили в сельисполкоме, раннюю ягоду продают по 1,5−2 рубля за банку объемом 0,3 литра. По
Дворец в народе называют клубничной столицей Беларуси или «клубничными Ольшанами» благодаря тому, что многие местные жители заняты выращиванием ягоды на своих участках. Защищать неофициальный титул становится все труднее с каждым годом — серьезную конкуренцию клубничному краю составляю фермеры в Малоритском и Дрогичинском районах, отметили в дворецком сельисполкоме.
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Цены на банку ранней ягоды объемом 0,3 литра стартуют от 1,5 рубля.
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