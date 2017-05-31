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Генпланом Гомеля сняты ограничения по застройке частного сектора

01.06.2017 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Генеральный план социально-экономического развития Гомеля, утвержденный 14 декабря 2016 года Указом президента Республики Беларусь, предполагает значительное сокращение резерва для многоэтажной застройки. Со многих домовладений частного сектора сняты все градостроительные ограничения. Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Кирилл Гапеев.

Среди выведенных из резерва под перспективное строительство многоэтажных домов — Залинейный и Западный микрорайоны, Давыдовка, Монастырек, Прудок, частные дома за предприятием «Спартак», в районе улиц Быховской, Озерной, ряд территорий в Новобелицком районе вдоль улицы Ильича и другие.

 — Раньше хозяева значительного количества частных домов жили, так сказать, в ожидании сноса своих строений, — заметил Кирилл Гапеев. — Им разрешалось производить только минимальную реконструкцию, к примеру, пристройку недостающих бытовых помещений. Сейчас такие ограничения сняты. Это значит, домовладельцы могут обратиться в администрацию своего района за разрешением, допустим, расширить дом за счет дополнительной комнаты, надстроить второй этаж, реализовать какие-то другие планы. Одним словом, сделать все необходимое для комфортного проживания.

Горожане, желающие получить информацию о каком-то конкретном домовладении, уточнил Кирилл Гапеев, могут обратиться в управление архитектуры и градостроительства горисполкома. Как поделился он, тема сноса домов постоянно поднимается на личных приемах руководства подразделения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Раньше хозяевам значительного количества частных домов разрешалось производить только минимальную реконструкцию, к примеру, пристройку недостающих бытовых...

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