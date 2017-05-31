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Презентация совместного исследования Минздрава и ВОЗ состоится 6 июня в пресс-центре БЕЛТА

01.06.2017 11:35 — Новости Общества | БелТА  
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Презентация совместного исследования Минздрава и ВОЗ состоится 6 июня в пресс-центре БЕЛТА

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация масштабного исследования факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (STEPS), проведенного Министерством здравоохранения Беларуси совместно с ВОЗ, состоится в пресс-центре БЕЛТА 6 июня в 14.00. В презентации примут участие представители ВОЗ, Министерства здравоохранения, других организаций, задействованных в исследовании.

Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются основной причиной смертности в странах Европейского региона ВОЗ, в том числе в Беларуси. Для успешной подготовки программ по контролю за НИЗ необходимо иметь сведения о причинах их возникновения в каждой стране.

Участниками STEPS стали свыше 6 тыс. белорусов в возрасте от 18 до 69 лет, проживающих во всех регионах республики. В процессе исследования определялась распространенность основных поведенческих и биологических факторов риска НИЗ среди взрослого населения, таких как употребление табака и алкоголя, гиподинамия, нездоровое питание, избыточный вес и ожирение, повышенное артериальное давление, повышенное содержание глюкозы и липидов в крови, а также средний популяционный уровень потребления соли и протеинов. Результаты STEPS будут учитываться при реализации мероприятий госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы.

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Теги: Минск
 
 
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Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются основной причиной смертности в странах Европейского региона ВОЗ, в том числе в Беларуси. Для успешной подготовки...

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