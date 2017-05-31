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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Беларуси 2 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северной половине, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью по северу, днем во многих районах порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов. Днем будет от 11 до 17 выше нуля, по юго-западу до 23 градусов.-0-

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