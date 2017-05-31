1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На официальном сайте Совета Министров опубликован график проведения прямых телефонных линий руководителями госорганов в июне, сообщает БЕЛТА.

Так, 3 июня прямую телефонную линию проведут:

министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко,

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто,

председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин,

председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.

10 июня на прямой телефонной связи с населением будет председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

17 июня прямую телефонную линию проведут:

министр культуры Борис Светлов,

министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

24 июня можно будет связаться с:

министром жилищно-коммунального хозяйства Александром Тереховым,

министром информации Лилией Ананич,

министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем,

министром финансов Владимиром Амариным,

министром юстиции Олегом Слижевским.

Помимо руководителей госорганов прямые телефонные линии проведут их заместители.

Время проведения прямых телефонных линий - с 09.00 до 12.00. Номера можно уточнить на официальном сайте правительства.-0-