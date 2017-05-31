|
Опубликован график проведения прямых телефонных линий руководителями госорганов в июне
01.06.2017 11:40 — Новости Общества | БелТА
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На официальном сайте Совета Министров опубликован график проведения прямых телефонных линий руководителями госорганов в июне, сообщает БЕЛТА.
Так, 3 июня прямую телефонную линию проведут:
министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко,
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто,
председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин,
председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.
10 июня на прямой телефонной связи с населением будет председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.
17 июня прямую телефонную линию проведут:
министр культуры Борис Светлов,
министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
24 июня можно будет связаться с:
министром жилищно-коммунального хозяйства Александром Тереховым,
министром информации Лилией Ананич,
министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем,
министром финансов Владимиром Амариным,
министром юстиции Олегом Слижевским.
Помимо руководителей госорганов прямые телефонные линии проведут их заместители.
Время проведения прямых телефонных линий - с 09.00 до 12.00. Номера можно уточнить на официальном сайте правительства.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время проведения прямых телефонных линий - с 09.00 до 12.00. Номера можно уточнить на официальном сайте правительства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии