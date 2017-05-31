Августовский канал посетили 17 тыс. безвизовых туристов из 60 стран

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристско-рекреационный парк "Августовский канал" с начала действия указа №318 посетили 17 тыс. безвизовых туристов из 60 стран, сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета Олег Андрейчик на заседании Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 26 октября 2016 года возможностью безвизового посещения парка "Августовский канал" уже воспользовались около 17 тыс. туристов из 60 стран. Предполагается, что в 2017 году этой возможностью воспользуются до 50 тыс. иностранных туристов", - сказал Олег Андрейчик.

В туроператорскую деятельность на территории парка "Августовский канал" вовлечены 64 туристические компании (ранее - 11 турфирм). С 28 апреля 2017 года пунктом пропуска "Лесная-Рудавка", который открылся в тестовом режиме для велосипедистов и пешеходов, воспользовался 431 человек.

Решением Гродненского облисполкома №170 от 8 апреля 2016 года утвержден план мероприятий по перспективному развитию парка "Августовский канал" на 2016-2020 годы. "К 2020 году планируется создание 30 туристических маршрутов, 25 агроусадеб и иных средств размещения, 100 тыс. туристов в год, ремонт более 30 км автомобильных дорог", - уточнил начальник управления.

Указ №318, дающий право иностранным туристам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал", вступил в силу 26 октября 2016 года. Документ предусматривает возможность безвизового въезда сроком на пять суток на территорию парка и в прилегающие населенные пункты Гродненского района и Гродно. -0-