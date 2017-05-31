Во время летних ливней некоторые столичные улицы традиционно подтапливает. Как с этой проблемой борются и почему ее не удалось полностью решить, агентству « Минск-Новости » рассказал директор «Горремливнестока» Юрий Субботин.



Фото: Юлия Альгерчик

Субботни говорит, что Минске насчитывается около 130 мест подтоплений. Но ливень почти никогда не обрушивается на весь город одновременно, поэтому подтапливает то одни, то другие участки.

— Проблема проявляется, когда выпадает 20−28 мм осадков за 1−1,5 часа, а это значит, что на каждый квадратный метр выливается 2−3 ведра воды. В таких случаях подтопления неизбежны. Чтобы понять, как работает ливневка при обильных осадках, представьте себе раковину на кухне: пока моете посуду, вода сходит нормально, но если влить сразу ведро воды, придется подождать, пока она уйдет.

Еще одна причина подтоплений в том, что забиваются дождеприемные колодцы: пошел сильный ливень — смыл с зеленой зоны бумагу, пакеты, листву, а это все закрывает решетки, и вода перестает нормально проходить. Увидеть под ней, где и что забилось, нереально, поэтому «Ремавтодоры» пускают в таких ситуациях тракторы, чтобы те очищали решетки. При этом доводится слышать от жителей реплики, мол, пустили технику, чтобы воду гоняла.



Фото: Юлия Альгерчик

Мгновенного схода дождевой воды в канализацию также не получится тогда, когда обильные осадки выпадают на возвышенности и в низине одновременно. Пример — ситуация, которая возникла в прошлом году в Ждановичах. Коллектор в этой части города расположен на 42 метра ниже, чем в Каменной Горке. Прошел сильный ливень в Каменной Горке, труба заполнена, естественно, она не в состоянии принимать воду из Ждановичей. Или другой пример: у нас есть коллекторы, которые ведут воду из Уручья к пруду-регулятору на улице Инженерной. И вот, когда в Уручье прошел ливень, а в Заводском районе тоже идет дождь, даже не такой сильный, вода просто не сможет сразу сойти в коллектор, потому что он заполнен стоками из Уручья.

Некоторые же связывают подтопления Минска с некачественной очисткой сетей дождевой канализации. Субботин говорит, что кроме них содержанием дождевой канализации в Минске занимается еще 11 предприятий: все «Ремавтодоры», управление «Центр» и «Гордорматериалы».

— В их ведении находятся маленькие сети с сечением трубы меньше 1 метра, дождеприемные решетки. Общая длина ливневки Минска — 1750 километров. При этом «Горремливнесток» обслуживает 320 километров сетей — коллекторов диаметром от 1 до 2,5 метров.

Что касается сетей «Горремливнестока», все коллекторы, согласно нормативам, проходят обследования раз в год. Тогда выявляем, нужно ли что-то где-то ремонтировать, заделывать, и выполняем необходимые процедуры. Текущее же обслуживание сетей дождевой канализации — круглогодичный процесс. Легче всего работать зимой, когда уровень грунтовых вод ниже, а в самих трубах воды минимальное количество. Ведь в большинстве крупных коллекторов постоянно идет движение воды: грунтовой, дождевой. Если летом вода в них находится на уровне 40−50 сантиметров, то зимой — 5 сантиметров. Что касается очистки, в основном это ручная работа: люди спускаются в трубы с лопатами, лебедками, тачками и всё поднимают наверх. Только в коллекторах диаметром 1−1,2 метра, куда человек просто не пролезет, используем каналопромывочную машину.

Есть отдельный план мероприятий по подготовке к паводкам. Работа эта связана не только с очисткой коллекторов, но и с подготовкой выпусков — мест, где из труб вода попадает в реки, пруды-регуляторы и так далее. На текущей неделе, например, займемся выпуском в районе улицы Белорусской. Дважды в год его очищаем: после зимы и осенью. Вывозим оттуда 1,5−2 тысяч кубометров песка. В общей сложности со всех своих открытых выпусков вывозим 6−8 тысяч кубометров песка в год. Часть идет на свалку, часть — на стройплощадки.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Пару лет назад столичные диггеры обнародовали фотографии, на которых изображены коллекторы с намывами песка, какими-то досками и другим крупным мусором.

— С диггерами у нас налажен контакт. Если они что-то обнаруживают, сигнализируют нам. Ведь, повторюсь, у нас на обслуживании 320 километров сетей, одновременно обследовать их все просто нереально: трубы находятся под землей, это не на машине проехать и в окно посмотреть. Поэтому бывали случаи, что после очередного ливня где-то бревно попало, намыло песка, забилась часть коллектора мусором — создалась пробка. Что-то обнаруживаем сами, что-то подсказывают диггеры.

Вообще же, если брать нормы, коллектор может быть заилен на 39%. При этом все равно выход воды обеспечивается. Когда проектируются коллекторы большого диаметра, расчет идет на их самоочищаемость: накопились песок, ил, затем прошел сильный дождь и все это вымыло, вынесло на выпуск.

Говорят, что некоторые выпуски находятся под водой, что мешает коллектору быстро опустошаться.

— Из всех 39 выпусков коллекторов, которые находятся у нас на обслуживании, только 2 расположены выше уровня воды.

Так было изначально. Дело в том, что уровень Свислочи довольно высокий. А чтобы по коллектору вода текла в нужном направлении, необходим определенный уклон, потому большинство коллекторов просто невозможно было построить так, чтобы выпуск находился над уровнем воды в реке. С этим приходится мириться.

Около 3 лет назад был введен в эксплуатацию новый коллектор «Немига». Заявлялось, что он спасет от потопов одноименную улицу. Оправдало ли сооружение ожидания?

— Раньше вода текла по проспекту Дзержинского от Грушевки к старому коллектору на Немиге, выпуск из которого в Свислочь тоже находится под водой. В результате во время сильных ливней дождевая вода с Немиги порой не только не могла быстро попасть в дождеприемники, потому что коллектор и так был заполнен, но из них на улицу вытекала та, что шла по трубе из района Грушевки.

Теперь благодаря новому коллектору часть воды (из районов Грушевки, улицы К. Либкнехта) отвели в район улицы Полевой, что значительно улучшило ситуацию. Подтопления, конечно, случаются, но не такие существенные: общественный транспорт уже не останавливается, на лодках плавать и эвакуировать людей не приходится.



Фото: Юлия Альгерчик

Почему все-таки не удалось решить проблему на Немиге полностью?

— Когда сети дождевой канализации проектируются, изначально предусматривается, что при обильных осадках возможны подтопления пару раз в год. Здесь вопрос цены и качества: можно, конечно, к каждой ливневой решетке провести трубу диаметром в метр, вывести эти трубы в коллекторы диаметром метров по шесть, тогда, естественно, вода будет сразу уходить. Но строительство коллекторов стоит очень дорого. Вложить огромные средства, чтобы пару раз в год избегать получасовых неудобств — оно того стоит? А в центральной части города это физически невозможно. Если говорить про ту же Немигу, глубина залегания коллекторов там — 17 метров. Раскопать это все для строительства чего-то нового невозможно: мало того что движение встанет, так там еще и множество других сетей (кабельных, телефонных, водопроводных и других).

Сейчас продолжается реконструкция пруда-регулятора на улице Инженерной, во время которой его дно очистили от иловых отложений, увеличив тем самым пропускную способность объекта. Поможет ли это избавить город от затоплений?

— В первую очередь, реконструкция направлена на решение экологических проблем. Поскольку в этот пруд идут дождевые стоки из той части города, где расположены крупнейшие предприятия, в том числе машиностроительные (из коллекторов «Степянка», «Дражня», а также из промзоны «Шабаны». — Прим. авт.), в стоках огромное количество вредных примесей. Однажды в этом пруду даже горела вода на площади 450 квадратных метров — столько нефтепродуктов в ней содержалось. Пожарные приезжали, тушили. От подтоплений реконструкция не избавит, но экологическую обстановку существенно улучшит. Ведь пруд-регулятор на улице Инженерной раньше вообще не имел очистных сооружений, теперь же там устанавливают мощные современные фильтры, которые будут задерживать все лишнее.