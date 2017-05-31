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Минобороны: заболевание впавшего в кому солдата не связано с обстоятельствами прохождения службы
01.06.2017 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Солдат срочной службы войсковой части в Барановичах потерял сознание и впал в кому. По данному факту проведена проверка, сообщил TUT.BY начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров.
Инцидент с военнослужащим произошел 18 мая. Парень неожиданно упал на спину и потерял сознание. Солдата госпитализировали в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь. Молодой человек до сих пор находится в коме,
В управлении идеологической работы Минобороны TUT.BY подтвердили информацию о произошедшем.
«По данному факту проведена всесторонняя проверка соответствующими компетентными государственными органами. Установлено, что заболевание (солдата-срочника — TUT.BY) не связано с обстоятельствами прохождения военной службы», — сообщил Владимир Макаров.
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Эксперты пришли к выводу, что заболевание солдата не связано с обстоятельствами прохождения службы, сообщили в Минобороне.
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