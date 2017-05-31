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КГБ нашел нарколабораторию на частном подворье в Могилевской области
01.06.2017 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники КГБ задержали изготовителей и распространителей мефедрона. Об этом
Нарколаборатория размещалась в частном доме в Могилевской области. Оперативники с поличным задержали в момент изготовления синтетического наркотика двух подозреваемых. Позже были задержаны еще три участника группы.
В ходе проведения обыска обнаружены наркотические средства, прекурсоры, лабораторная посуда и оборудование, предназначенные для химического синтеза. Установлено, что сбыт готовых психотропов осуществлялся как через личные контакты задержанных, так и через Интернет.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ст. 328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») Уголовного кодекса Беларуси. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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Оперативники с поличным задержали в момент изготовления синтетического наркотика двух подозреваемых. Позже были задержаны еще три участника группы.
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