КГБ нашел нарколабораторию на частном подворье в Могилевской области

Сотрудники КГБ задержали изготовителей и распространителей мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба КГБ

Нарколаборатория размещалась в частном доме в Могилевской области. Оперативники с поличным задержали в момент изготовления синтетического наркотика двух подозреваемых. Позже были задержаны еще три участника группы.

В ходе проведения обыска обнаружены наркотические средства, прекурсоры, лабораторная посуда и оборудование, предназначенные для химического синтеза. Установлено, что сбыт готовых психотропов осуществлялся как через личные контакты задержанных, так и через Интернет.



Фото: пресс-служба КГБ

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ст. 328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») Уголовного кодекса Беларуси. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.