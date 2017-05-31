1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители 98 стран получили медицинские услуги в Беларуси в I квартале 2017 года, сообщил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило во время заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество иностранных граждан, получивших медицинские услуги в Беларуси, с 2010 года к 2016-му выросло в 1,5 раза. Экспорт медицинских услуг через все каналы реализации в 2016 году по Великобритании вырос в 3,4 раза, по Австралии - 8,7 раза, США - почти в 3 раза, Швейцарии и Израилю - в 2 раза. В первом квартале 2017 года медицинские услуги в Беларуси получили представители 98 стран. У нас увеличился в 2 раза экспорт в Литву, Грузию, Польшу, по-прежнему растет экспорт в Австралию", - сказал Вячеслав Шило.

Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной отметил, что медицинский туризм с каждым годом становится все более востребованным и популярным среди иностранных граждан. "Среди пациентов, получивших медицинскую помощь в Беларуси, отмечены граждане 128 стран мира. В организациях системы Минздрава за 2016 год медицинские услуги получили более 150 тыс. иностранных граждан", - добавил он.-0-