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Пять белорусских зубров пополнят национальный парк "Смоленское Поозерье" в России

01.06.2017 13:03 — Новости Общества | БелТА  
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Пять белорусских зубров пополнят национальный парк "Смоленское Поозерье" в России
Фото из архива

1 июня Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять белорусских зубров пополнят национальный парк "Смоленское Поозерье" в России, сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целях восстановления популяции зубра, которого у нас уже насчитывается более 1,5 тыс. (25% всей мировой популяции), Беларусь готова делиться зубрами", - сказал Андрей Ковхуто. Есть договоренность, чтобы пять зубров могли пополнить национальный парк "Смоленское Поозерье".

С момента реализации программы по сохранению, расселению и использованию зубра в Беларуси 1994-1998 годов в стране отмечается устойчивый положительный тренд роста поголовья животных, численность которых за 22-летний период возросла более чем в 4 раза и по состоянию на 1 февраля 2017 года достигла 1 574 особей.

"Тем самым поставленная в концепции сохранения и устойчивого использования зубров в Беларуси задача по обеспечению дальнейшего роста и стабилизации численности белорусской популяции зубров на уровне, гарантирующем ее долгосрочное выживание (1,5 тыс. особей), выполнена. Вместе с тем существует ряд проблем, связанных с влиянием зубров на природные экосистемы и агроландшафты, состоянием отдельных микропопуляций", - отмечали ранее в Минприроды.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В целях восстановления популяции зубра, которого у нас уже насчитывается более 1,5 тыс. (25% всей мировой популяции), Беларусь готова делиться зубрами", - сказал Андрей...

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