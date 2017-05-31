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Беларусь глубоко убеждена в неприкосновенности естественной семьи и продолжает продвигать ее ценности - МИД

01.06.2017 12:53 — Новости Общества | БелТА  
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Беларусь глубоко убеждена в неприкосновенности естественной семьи и продолжает продвигать ее ценности - МИД

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь глубоко убеждена в неприкосновенности естественной семьи и продолжает продвигать ее ценности. Об этом говорится в сообщении МИД Беларуси, размещенном на официальном сайте ведомства, передает БЕЛТА.

"Начало, колыбель воспитания и обучения, гавань любви и счастья, убежище, куда возвращаешься в минуты скорби и нужды, самый сильный стимул для саморазвития и самосовершенствования. Все это - семья. Понятие, которое для большинства людей имеет особое значение. Неудивительно, что семья стала первым объектом защиты со стороны общества и государства и была признана во Всеобщей декларации прав человека и других обязательных международных документах, в частности в Международном пакте о гражданских и политических правах, в качестве естественной, основной ячейки общества", - отметили в МИД.

"Принимая это во внимание, Беларусь глубоко убеждена в неприкосновенности естественной семьи и продолжает продвигать в Организации Объединенных Наций ее ценности и отстаивать роль в жизни общества", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Первым практическим шагом на этом пути стало создание по инициативе Беларуси в 2015 году в ООН Группы друзей семьи. В настоящее время членами группы являются 25 стран.

Семья - это уникальный механизм для продвижения социального и экономического благополучия всех ее членов, а также общества в целом, уверены в МИД.

"Поскольку семья несет первоочередную ответственность за воспитание и защиту детей, для обеспечения полного и гармоничного развития дети должны воспитываться в семейной среде, в атмосфере счастья, любви и понимания. Вместе со своими партнерами Беларусь рассматривает семью как многогранное явление, включающее не только социальное и экономическое, но и этическое, религиозное и культурное измерение", - отмечается в размещенном сообщении.

В МИД подчеркивают, что сегодня как никогда раньше институт семьи нуждается в защите и продвижении. Необходимо предпринять незамедлительные меры, чтобы такие проблемы, как неполные семьи, бездумные и скоропалительные разводы, женщины и дети, оставшиеся в нищете и отчаянии, не стали непоправимыми и не разрушили хрупкую структуру общества. "Помня об этом, Беларусь активно выступает в защиту традиционной семьи, материнства и отцовства как основы становления личности", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Беларусь также призывает все заинтересованные государства, международные организации, гражданское общество, всех людей доброй воли активно и решительно защищать семейные ценности. "Только крепкие семьи создают крепкие сообщества, крепкие нации и лучший мир для всех нас", - добавили в министерстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Первым практическим шагом на этом пути стало создание по инициативе Беларуси в 2015 году в ООН Группы друзей семьи. В настоящее время членами группы являются 25 стран.

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