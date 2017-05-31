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"Курьеры" литовских зеков-мошенников задержаны в Минске
01.06.2017 13:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК,1 июн — Sputnik. Более десяти минских пенсионеров пострадали от группы мошенников-иностранцев, которые по телефону выманивали у них деньги, литовские правоохранители утверждают, что некоторые из звонивших сидят в одной из тюрем этой страны.
Более 10 пожилых минчан отдали сообщникам литовских зеков-мошенников, которые приезжали в Минск почти 20 тысяч долларов. По данным литовского Департамента тюрем, "курьеры"-сообщники заключенных прилетали на самолете в Минск, пользуясь возможностью пятидневного безвизового въезда в Беларусь.
© Sputnik Алексей Филиппов
Как рассказали Sputnik в белорусских правоохранительных органах, еще в апреле 2017 года в милицию обратился минчанин, который сообщил, что жертвой мошенников стала его пожилая мать. Пока его не было дома, неизвестные позвонили женщине и сообщили, что ее сын совершил ДТП, в котором пострадал человек. У женщины потребовали деньги, чтобы "решить все мирным путем", она одолжила 2000 долларов и перечислила по указанному адресу, рассказали собеседники агентства.
По их словам, это был не первый подобный случай. Как отметили в ГУВД Минска, с начала 2017 года сотрудниками минской милиции за подобного рода мошеннические действия с поличным был задержан ряд граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст.209 "Мошенничество" Уголовного кодекса Беларуси.
В свою очередь заместитель начальника второго управления главного управления уголовного розыска МВД Андрей Микулич, отметил, что в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что деньги у доверчивых стариков выманивать не мошенник-одиночка, а целая группа злоумышленников.
По его словам, пожилые люди были настолько напуганы телефонным разговором, что даже не задумывались о том, что "курьер", который должен был забрать деньги "для спасения", приходил в квартиру через несколько минут после беседы с "доброжелателем".
Было установлено, что "курьер" дежурил возле дома пенсионеров пока его напарник "обрабатывал" человека по телефону. "Роль курьера в разный период поочередно исполняли несколько человек, специально для этого приезжавших в Минск из-за рубежа", — сказали в МВД.
По данным правоохранительных органов, всего в Минске от действий мошенников пострадали более 10 граждан, сумма ущерба составила более 20 тысяч долларов, еще 60 тысячами долларов они пытались завладеть, если бы не были задержаны.
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По данным литовского департамента тюрем, мошенники звонили доверчивым минским пенсионерам, представляясь дальними родственниками, и выманивали у них деньги.
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