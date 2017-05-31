Тепло вернется в Беларусь на следующей неделе

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тепло начнет возвращаться в Беларусь в воскресенье, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

"Май в целом оказался по температурному режиму близким к средним многолетним значениям, а осадков выпало только около половины месячной нормы, лишь в отдельных районах Гомельской области сумма осадков достигла средних месячных значений. Начало календарного лета встречает жителей Беларуси неустойчивой, прохладной и ветреной погодой. Виной тому атмосферные фронты и холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы", - сказала синоптик.

В пятницу ночью преимущественно по северной части, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Сохранится ветреная погода: ночью по северу, днем во многих районах Беларуси порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов, по юго-западу - плюс 18-23.

В субботу с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 13-20, в юго-западных районах - 21-23 градуса.

В воскресенье ночью большая часть страны останется в области повышенного атмосферного давления, днем на Беларусь начнут распространяться теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Ночью в северных районах, а днем и по западу страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха начнет повышаться: ночью от 3 по востоку до 10 по западу, днем 18-25, в юго-западных районах до плюс 29.

В начале следующей недели погоду в стране будут формировать атмосферные фронты и очень теплые воздушные массы с Западной Европы, что скажется на дальнейшем повышении температурного фона. В понедельник, 5 июня, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 10-17 выше нуля, днем - 17-24, по юго-восточной части воздух прогреется до 25-29 градусов.

Во вторник, 6 июня, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит 10-17, днем - 20-27 градусов. По юго-востоку будет теплее: ночью 16-19, днем 28-31 градус.-0-

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