|
Браконьеру, убившему двух косуль в лесу под Воложином, грозит до трех лет лишения свободы
01.06.2017 13:23 — Новости Общества | Tut.by
Воложинский РОСК возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Воложина, который в лесу возле деревни Яшковичи незаконно добыл двух европейских косуль. Причиненный ущерб оценивается в 5520 рублей. Это — крупный размер.
— Ночью 18 мая мужчина на Hyundai с карабином своего друга «Тигр-308» отправился на охоту в охотничьи угодья, что возле деревни Яшковичи. У подозреваемого есть удостоверение охотника, но лицензии на отстрел косули не было. Двух самцов европейской косули браконьер застрелил около 01.00. В 02.10 его автомобиль с добычей по дороге в Воложин задержали инспекторы Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, — рассказала
По словам Инессы Бычкевич, на первом допросе подозреваемый рассказал, что мясо косули собирался употребить в пищу. У мужчины — семья: жена и двое детей.
Следователь провела проверку показаний подозреваемого на месте. Назначены необходимые экспертизы.
Мера пресечения для подозреваемого не избиралась. Он обязан являться в отдел Следственного комитета по вызову следователя.
Дело возбуждено по второй части статьи 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере). Преступление наказывается штрафом или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиненный ущерб оценивается в 5520 рублей. Это - крупный размер.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии