Браконьеру, убившему двух косуль в лесу под Воложином, грозит до трех лет лишения свободы

Воложинский РОСК возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Воложина, который в лесу возле деревни Яшковичи незаконно добыл двух европейских косуль. Причиненный ущерб оценивается в 5520 рублей. Это — крупный размер.

— Ночью 18 мая мужчина на Hyundai с карабином своего друга «Тигр-308» отправился на охоту в охотничьи угодья, что возле деревни Яшковичи. У подозреваемого есть удостоверение охотника, но лицензии на отстрел косули не было. Двух самцов европейской косули браконьер застрелил около 01.00. В 02.10 его автомобиль с добычей по дороге в Воложин задержали инспекторы Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, — рассказала МЛЫН.BY следователь Воложинского РОСК Инесса Бычкевич.

По словам Инессы Бычкевич, на первом допросе подозреваемый рассказал, что мясо косули собирался употребить в пищу. У мужчины — семья: жена и двое детей.

Следователь провела проверку показаний подозреваемого на месте. Назначены необходимые экспертизы.

Мера пресечения для подозреваемого не избиралась. Он обязан являться в отдел Следственного комитета по вызову следователя.

Дело возбуждено по второй части статьи 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере). Преступление наказывается штрафом или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.