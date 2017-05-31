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В Гомеле руководство областной библиотеки отменило встречу со Светланой Алексиевич

01.06.2017 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Намеченную на 6 июля встречу анонсировало областное отделение Союза белорусских писателей. Об этом, в частности, было объявлено 20 мая на празднике поэзии памяти Анатолия Сыса в деревне Горошков Речицкого района, сообщает БелаПАН.


— 16 мая я был в областной библиотеке, договаривался с руководством, директором Мариной Рафеевой, о встрече с Алексиевич, и она дала согласие. Мы обговорили, что вести встречу будет заместитель директора библиотеки Татьяна Барабанщикова, — рассказал председатель областной организации СБП Анатолий Боровский.

По словам писателя, 20 мая на празднике в Горошкове он объявил о запланированной встрече нобелевского лауреата в Гомеле.

— 31 мая я опять пошел в библиотеку и спросил: в силе ли наша договоренность? Они (Рафеева и Барабанщикова) набросились на меня, мол, как я посмел раньше их, да еще в независимой прессе, объявить о встрече с Алексиевич?! Обвинили во всем меня. Я спросил: и что тогда, отбой? Отбой, сказали они, — объяснил Боровский.

Получить комментарий в связи с отменой встречи в областной библиотеке пока не удалось — никто из руководства не отвечает на телефонные звонки.

В 2008 году руководство областной библиотеки также отменило запланированную встречу читателей с Алексиевич.

 
Теги: Гомель
 
 
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Намеченную на 6 июля встречу анонсировало областное отделение Союза белорусских писателей. Об этом, в частности, было объявлено 20 мая на празднике поэзии памяти...

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