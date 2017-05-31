Жительница Лиды выманила деньги у знакомой, обещая трудоустроить в вымышленную организацию

52-летняя жительница Лиды предлагала своей знакомой помочь с трудоустройством в фирму, которой на самом деле не существовало. При этом женщина брала деньги у знакомой якобы для руководства фирмы, чтобы решить вопрос с ее оформлением. Выяснилось, что жительница Лиды причастна и к другим преступлениям, сообщили в Следственном комитете.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

2 марта 52-летняя жительница Лиды, под предлогом содействия в трудоустройстве в несуществующее общество с ограниченной ответственностью, подстрекала 35-летнюю неработающую знакомую к даче взятки должностным лицам этой вымышленной организации, предлагая свою помощь в передаче денег. Не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием женщина завладела 300 долларами США. Спустя несколько дней под тем же предлогом она завладела еще 210 долларами США и 200 рублями потерпевшей.

«В ходе проверки подозреваемой на причастность к совершению иных преступлений, установлено, что путем обмана и злоупотребления доверием она похищала деньги иных граждан. В частности, в апреле 2015 года завладела 200 долларами США местной жительницы, мотивировав это долгом», — рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Подозреваемая работала на одном из предприятий Лиды, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

В СК рассказали, что причиненный ущерб возмещен практически в полном объеме. Возбуждено уголовное дело за подстрекательство к даче взятки и мошенничестве, в том числе совершенном повторно (ст. 16 ч.5, ст. 431 ч.1 и ч.1 и 2 ст. 209 Уголовного кодекса).

Следователи призывают граждан при решении вопросов трудоустройства не прибегать к услугам частных лиц и организаций, не имеющих отношения к легальному рынку труда.