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Форелевое хозяйство откроется в сентябре в Молодечненском районе

01.06.2017 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Форелевое хозяйство откроется в сентябре в Молодечненском районе Минской области, сообщил журналистам заместитель директора ГО «Белводхоз» Виктор Мельник, пишет БЕЛТА.

«В Молодечненском районе иранцы строят форелевое хозяйство на 200 тонн рыбы в год. В сентябре они первую очередь сдают в производство, уже заказан посадочный материал форели, который производится в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках», — рассказал Виктор Мельник.

По информации замдиректора, в 2016 году организации «Белводхоза» вырастили около 12 тыс. тонн прудовой рыбы. В 2017 году этот объем должен увеличиться на 5%. «Поставлена задача увеличить объемы производства ценных видов рыб, т.е. лососевых, осетровых. В 2016 году мы вышли на 800 тонн, в этом году ожидаем производство в объеме 1 тыс. тонн рыбы ценных пород», — добавил Виктор Мельник.

 
 
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В 2016 году организации "Белводхоза" вырастили около 12 тыс. тонн прудовой рыбы. В 2017 году этот объем должен увеличиться на 5%.

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