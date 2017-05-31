Белорусские дипломаты проведут флешмоб в соцсетях в честь Дня защиты детей

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дипломаты проведут флешмоб в социальных сетях, приуроченный ко Дню защиты детей. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

В нынешнем году МИД присоединился к информационной акции, запущенной представительством ЮНИСЕФ в Беларуси. "На протяжении всего дня в наших аккаунтах в социальных сетях руководство и сотрудники министерства, белорусских дипломатических миссий за рубежом будут отправлять детям со всего мира свои пожелания. А пожелать мы хотим самого, на наш взгляд, главного - семьи", - сказал Дмитрий Мирончик.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Беларусь последовательно продвигает на международной арене тематику семьи. Еще в 2014 году страна выступила на площадке ООН с соответствующей инициативой, а в 2015 году в организации по предложению республики была создана Группа друзей семьи.-0-