ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурс в Лицей БГУ достигал 9,2 человека на место

01.06.2017 13:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Конкурс в лицей Белорусского государственного университета достигал 9,2 человека на место, сообщили Sputnik в пресс-службе БГУ.

Конкурс в Лицей БГУ достигал 9,2 человека на место
© Sputnik / Виктор Толочко
Регистрация на ЦТ-2017 завершается в Беларуси

Лицей БГУ — одно из самых престижных учреждений среднего образования. Сюда принимают лишь в десятые и одиннадцатые классы, а ведут у ребят школьные предметы настоящие вузовские преподаватели. Конкурс в лицей всегда очень высокий, не стал исключением и 2017-й.

Как рассказали в пресс-службе БГУ, всего в этом году в лицей было подано 1498 заявлений от выпускников девятых классов. Больше всего ребят стремились в химико-биологические классы — в них было подано 333 заявления, а меньше всего — в историко-обществоведческие классы (137 человек).

Наибольший конкурс был зафиксирован в 2017-м в информатико-математические классы — 9,2 человека на место.

Проходные баллы в Лицей БГУ в 2017-м были следующие:

  • Филологический профиль (белорусский и английский) — 125 баллов;
  • Химический профиль — 125 баллов;
  • Биологический профиль — 134 баллов;
  • Химико-биологический — 131 балл;
  • Филологический (белорусский и русский) — 119 баллов;
  • Информатико-математический — 93 балла;
  • Математический — 103 балла;
  • Историко-обществоведческий — 113 баллов;
  • Физический профиль — 94 балла.

Среди лицеистов 73% — выпускники минских школ и гимназий, 27% — выпускники из регионов страны. В сумме в лицей в 2017-м приняли 264 учащихся, из которых сформируют 12 классов по 22 человека.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в лицей Белгосуниверситета в 2017-м было подано почти полторы тысячи заявлений, но набрали лишь 264 человека.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле руководство областной библиотеки отменило встречу со Светланой Алексиевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика