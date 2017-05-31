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Конкурс в Лицей БГУ достигал 9,2 человека на место
01.06.2017 13:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Конкурс в лицей Белорусского государственного университета достигал 9,2 человека на место, сообщили Sputnik в пресс-службе БГУ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лицей БГУ — одно из самых престижных учреждений среднего образования. Сюда принимают лишь в десятые и одиннадцатые классы, а ведут у ребят школьные предметы настоящие вузовские преподаватели. Конкурс в лицей всегда очень высокий, не стал исключением и 2017-й.
Как рассказали в пресс-службе БГУ, всего в этом году в лицей было подано 1498 заявлений от выпускников девятых классов. Больше всего ребят стремились в химико-биологические классы — в них было подано 333 заявления, а меньше всего — в историко-обществоведческие классы (137 человек).
Наибольший конкурс был зафиксирован в 2017-м в информатико-математические классы — 9,2 человека на место.
Проходные баллы в Лицей БГУ в 2017-м были следующие:
Среди лицеистов 73% — выпускники минских школ и гимназий, 27% — выпускники из регионов страны. В сумме в лицей в 2017-м приняли 264 учащихся, из которых сформируют 12 классов по 22 человека.
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Всего в лицей Белгосуниверситета в 2017-м было подано почти полторы тысячи заявлений, но набрали лишь 264 человека.
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