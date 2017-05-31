Конкурс в Лицей БГУ достигал 9,2 человека на место

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Конкурс в лицей Белорусского государственного университета достигал 9,2 человека на место, сообщили Sputnik в пресс-службе БГУ.



© Sputnik / Виктор Толочко Регистрация на ЦТ-2017 завершается в Беларуси

Лицей БГУ — одно из самых престижных учреждений среднего образования. Сюда принимают лишь в десятые и одиннадцатые классы, а ведут у ребят школьные предметы настоящие вузовские преподаватели. Конкурс в лицей всегда очень высокий, не стал исключением и 2017-й.

Как рассказали в пресс-службе БГУ, всего в этом году в лицей было подано 1498 заявлений от выпускников девятых классов. Больше всего ребят стремились в химико-биологические классы — в них было подано 333 заявления, а меньше всего — в историко-обществоведческие классы (137 человек).

Наибольший конкурс был зафиксирован в 2017-м в информатико-математические классы — 9,2 человека на место.

Проходные баллы в Лицей БГУ в 2017-м были следующие:

Филологический профиль (белорусский и английский) — 125 баллов;

Химический профиль — 125 баллов;

Биологический профиль — 134 баллов;

Химико-биологический — 131 балл;

Филологический (белорусский и русский) — 119 баллов;

Информатико-математический — 93 балла;

Математический — 103 балла;

Историко-обществоведческий — 113 баллов;

Физический профиль — 94 балла.

Среди лицеистов 73% — выпускники минских школ и гимназий, 27% — выпускники из регионов страны. В сумме в лицей в 2017-м приняли 264 учащихся, из которых сформируют 12 классов по 22 человека.